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Новым главой ВМС США впервые стала женщина

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Rod Lamkey
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Адмирал Лиза Франчетти была утверждена сенатом США на пост главы военно-морских сил (ВМС). Об этом назначении сообщил министр обороны страны Ллойд Дж. Остин в своем заявлении на сайте Пентагона в четверг, 2 ноября.

«Я рад, что сегодня сенат утвердил адмирала Лизу Франчетти на пост начальника военно-морских операций», — высказался он.

Лиза Франчетти стала первой женщиной на этом посту и в комитете начальников штабов за всю историю. Об этом сказано на сайте телеканала CBS.

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Ранее, 21 июля, кандидатуру Франчетти на должность начальника штаба ВМС США выдвинул президент США Джо Байден. До этого Франчетти занимала пост заместителя начальника штаба американских ВМС.

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