Новым главой ВМС США впервые стала женщина
Адмирал Лиза Франчетти была утверждена сенатом США на пост главы военно-морских сил (ВМС). Об этом назначении сообщил министр обороны страны Ллойд Дж. Остин в своем заявлении на сайте Пентагона в четверг, 2 ноября.
«Я рад, что сегодня сенат утвердил адмирала Лизу Франчетти на пост начальника военно-морских операций», — высказался он.
Лиза Франчетти стала первой женщиной на этом посту и в комитете начальников штабов за всю историю. Об этом сказано на сайте телеканала CBS.
Ранее, 21 июля, кандидатуру Франчетти на должность начальника штаба ВМС США выдвинул президент США Джо Байден. До этого Франчетти занимала пост заместителя начальника штаба американских ВМС.