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Джонсон пристыдил Бабанина на взвешивании за лишние килограммы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Боксеры Максим Бабанин и Кевин Джонсон прошли процедуру взвешивания перед поединков в рамках турнира «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который пройдет 15 декабря в Челябинске. Главный бой вечера состоится между настоящими тяжеловесами — под Джонсоном весы показали 111,3 кг, а под Бабакиным — 117 кг. Однако американец заявил, что российскому сопернику не мешало бы позаботиться о себе, чтобы выглядеть презентабельнее.

«Смотрите, это [показывая на свой торс] — пять килограммов сексуальности, а у него пять килограммов не сексуальности. О себе нужно заботиться. Он не Энди Руис (американский боксер-профессионал и тяжеловес мексиканского происхождения. — Ред.). Если я думаю о бойцах, внешний вид которых не соответствует их уровню мастерства, то это Энди Руис. Энди выглядит так, будто он вообще не в форме, но, бог мой, вау, он хорош», — заявил Джонсон.

Американец показал, как легко выигрывает партии в шашки на мобильнике и заявил, что он настоящий стратег, с которым невозможно совладать: он просто окружает и — «всё, game over», сказал он.

Российский соперник Кевина Максим Бабанин признался, что будущий противник по рингу его удивил. Он считал, что тот весит около 105 кг.

«Он эффектный, мощный, черный. И тут я — маленький толстенький мальчик, который надерет ему завтра задницу», — иронично парировал американцу Бабанин.

Удар свыше: сможет ли Максим Бабанин разбить опытного Джонсона
На турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ» в Челябинске ожидается сразу несколько российско-американских схваток

В этот же день состоялись еще несколько взвешиваний боксеров. Российский спортсмен Эдгар Гукасян показал 75 кг, а его соперник американец Джемини Рамирес 74,7 кг.

Также взвесились российский боксер Павел Шульский и американец Джейсон Гаверн. Весы показали 120,8 кг у американца против 99,8 кг у российского боксера. После процедуры бойцы провели напряженную битву взглядов.

Всего на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который пройдет 15 декабря в Челябинске, состоятся четыре боя. Поединки будут длиться четыре раунда по три минуты. В главном поединке сойдутся российский боксер Максим Бабанин и американец Кевин Джонсон. В соглавном — Павел Шульский (Россия) и Джейсон Гаверн (США).

Еще в двух боях турнира также будут противостоять друг другу боксеры из России и США. Помимо Эдгара Гукасяна и Джемини Рамиреса на ринге сразятся Игорь Свиридченков и Питер Добсон.

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