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Боксеры Гаверн и Шульский прошли взвешивание перед «Бойцовским клубом РЕН ТВ»

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Фото: РЕН ТВ
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После взвешивания перед боем в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в пятницу, 15 декабря, российский боксер Павел Шульский оказался почти на 20 кг легче американца Джейсона Гаверна.

На взвешивании весы показали 120,8 кг у американца против 99,8 кг у российского боксера. После процедуры бойцы провели напряженную битву взглядов.

До этого через замер веса прошли боксеры Эдгар Гукасян и Джемини Рамирес, их вес оказался почти одинаковым.

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Ранее, 14 декабря, Николай Валуев заявил, что российского боксера Павла Шульского ждет сложный поединок против американца Джейсона Гаверна. Он отметил, что интрига на досрочное поражение ожидаема только в первых двух боях турнира. В супертяжелых категориях Валуев рассчитывает на дистанции.

Всего на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который пройдет 15 декабря в Челябинске, состоятся четыре боя. Поединки будут длиться четыре раунда по три минуты. В главном поединке сойдутся российский боксер Максим Бабанин и американец Кевин Джонсон. В соглавном — Павел Шульский (Россия) и Джейсон Гаверн (США).

Еще в двух боях турнира также будут противостоять друг другу боксеры из России и США. Помимо Эдгара Гукасяна и Джемини Рамиреса на ринге сразятся Игорь Свиридченков и Питер Добсон.

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