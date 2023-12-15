Боксеры Гаверн и Шульский прошли взвешивание перед «Бойцовским клубом РЕН ТВ»

После взвешивания перед боем в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в пятницу, 15 декабря, российский боксер Павел Шульский оказался почти на 20 кг легче американца Джейсона Гаверна.

На взвешивании весы показали 120,8 кг у американца против 99,8 кг у российского боксера. После процедуры бойцы провели напряженную битву взглядов.

До этого через замер веса прошли боксеры Эдгар Гукасян и Джемини Рамирес, их вес оказался почти одинаковым.

Ранее, 14 декабря, Николай Валуев заявил, что российского боксера Павла Шульского ждет сложный поединок против американца Джейсона Гаверна. Он отметил, что интрига на досрочное поражение ожидаема только в первых двух боях турнира. В супертяжелых категориях Валуев рассчитывает на дистанции.

Всего на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который пройдет 15 декабря в Челябинске, состоятся четыре боя. Поединки будут длиться четыре раунда по три минуты. В главном поединке сойдутся российский боксер Максим Бабанин и американец Кевин Джонсон. В соглавном — Павел Шульский (Россия) и Джейсон Гаверн (США).

Еще в двух боях турнира также будут противостоять друг другу боксеры из России и США. Помимо Эдгара Гукасяна и Джемини Рамиреса на ринге сразятся Игорь Свиридченков и Питер Добсон.