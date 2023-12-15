Гукасян и Рамирес прошли взвешивание перед турниром «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

Российский боксер Эдгар Гукасян и американский спортсмен Джемини Рамирес в пятницу, 15 декабря, прошли взвешивание перед встречей на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ», которая состоится в Челябинске.

Россиянин оказался тяжелее боксера из США — 75 кг у Гукасяна против 74,7 кг у Рамиреса.

После взвешивания Гукасян использовал холл гостиницы для импровизированной тренировки.

«Самое главное, чтобы [Рамирес] билет не купил и не уехал в Америку до нашего поединка. Не знаю, я надеюсь, что он профессионал. Это наша работа. Никто никого не боится — кто лучше подготовлен, тот и побеждает», — заявил Гукасян.

11 декабря Гукасян на пресс-конференции, приуроченной к турниру, рассказал о своей форме перед поединком с американцем Джемини Рамиресом. Он также отметил, что всегда находится в тонусе.

Тогда же боксер Михаил Алоян указал, что 33-летний Гукасян должен соблюдать режим и правильно питаться, чтобы подойти к бою с Рамиресом в хорошей форме. По его словам, ключом к успеху в таком возрасте является дисциплина.

Всего на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который пройдет 15 декабря в Челябинске, состоятся четыре боя. Поединки будут длиться четыре раунда по три минуты. В главном поединке сойдутся российский боксер Максим Бабанин и американец Кевин Джонсон. В соглавном — Павел Шульский (Россия) и Джейсон Гаверн (США).

Еще в двух боях турнира также будут противостоять друг другу боксеры из России и США. Помимо Эдгара Гукасяна и Джемини Рамиреса на ринге сразятся Игорь Свиридченков и Питер Добсон.