Реклама
Прямой эфир
Мир
В США заявили об изменении тактики операций Израиля в Газе
Мир
В ЕС ошибочно поприветствовали непринятый пакет антироссийских санкций
Мир
К лету 2024 года ЕС намерен принять дорожную карту по реформированию союза
Происшествия
В ДНР сообщили об ударе по Мариуполю тремя украинскими ракетами
Мир
Сенат США продолжит работу над помощью Украине в понедельник
Мир
Лидеры ЕС призвали к продолжению военной поддержки Украины
Мир
Хуситы подтвердили атаку на контейнеровоз Maersk Gibraltar
Мир
В Пентагоне предложили выбор между безопасностью США и помощью Украине
Экономика
Курс доллара на Мосбирже снизился до 89,87 рубля
Мир
Десятки людей на КПП «Торфяновка» ждут очереди на переход российско-финской границы
Спорт
Гукасян и Рамирес прошли взвешивание перед турниром «Бойцовского клуба РЕН ТВ»
Мир
The Guardian заявила о решении Орбана покинуть зал во время решения ЕС по Украине
Происшествия
В Москве при пожаре пострадали сразу четыре квартиры
Армия
В российские войска поступили новые вездеходы «Пластун-СН»
Общество
Синоптики предупредили москвичей о сильном снеге и порывах ветра 15 декабря
Сюжет:

Гукасян и Рамирес прошли взвешивание перед турниром «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

0
Фото: РЕН ТВ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский боксер Эдгар Гукасян и американский спортсмен Джемини Рамирес в пятницу, 15 декабря, прошли взвешивание перед встречей на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ», которая состоится в Челябинске.

Россиянин оказался тяжелее боксера из США — 75 кг у Гукасяна против 74,7 кг у Рамиреса.

После взвешивания Гукасян использовал холл гостиницы для импровизированной тренировки.

«Самое главное, чтобы [Рамирес] билет не купил и не уехал в Америку до нашего поединка. Не знаю, я надеюсь, что он профессионал. Это наша работа. Никто никого не боится — кто лучше подготовлен, тот и побеждает», — заявил Гукасян.

Звездные кулаки: как Шульский и Наврузов дебютировали в боксе
А Сергей Кузьмин наконец прервал серию поражений, став чемпионом «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

11 декабря Гукасян на пресс-конференции, приуроченной к турниру, рассказал о своей форме перед поединком с американцем Джемини Рамиресом. Он также отметил, что всегда находится в тонусе.

Тогда же боксер Михаил Алоян указал, что 33-летний Гукасян должен соблюдать режим и правильно питаться, чтобы подойти к бою с Рамиресом в хорошей форме. По его словам, ключом к успеху в таком возрасте является дисциплина.

Всего на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который пройдет 15 декабря в Челябинске, состоятся четыре боя. Поединки будут длиться четыре раунда по три минуты. В главном поединке сойдутся российский боксер Максим Бабанин и американец Кевин Джонсон. В соглавном — Павел Шульский (Россия) и Джейсон Гаверн (США).

Еще в двух боях турнира также будут противостоять друг другу боксеры из России и США. Помимо Эдгара Гукасяна и Джемини Рамиреса на ринге сразятся Игорь Свиридченков и Питер Добсон.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023