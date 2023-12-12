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Боксер Алоян дал совет Гукасяну перед поединком с Рамирезом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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Российский боксер, чемпион WBA Asia South Эдгар Гукасян должен соблюдать режим, и правильно питаться, чтобы подойти к бою с американским боксером Джемини Рамирезом в хорошей форме. Об этом во вторник, 12 декабря, заявил боксер Михаил Алоян.

Указав на возраст Гукасяна, он отметил, что всё зависит от его желания, мотивации и режима дня.

«Тут всё зависит от его желания, от его мотивации, внутреннего состояния. И что очень важно — от его подготовленности. По себе помню, в 33 года очень важно быть дисциплинированным, вставать, вовремя кушать и правильно ложиться спать», — сказал он.

По его словам, Гукасяну прежде всего нужно быть «режимным», и тогда всё будет в порядке. В остальном поможет мотивация, повторил Алоян.

«Когда человек мотивирован, он может и в 40 лет, и в 45 лет выйти на ринг и быть в хорошей форме. Поэтому всё зависит от Гукасяна. Ну и, конечно, это же бокс — есть оппонент, который либо позволит, либо не позволит», — подчеркнул боксер, пожелав Гукасяну победы.

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Накануне Гукасян на пресс-конференции, приуроченной к турниру «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Бабанин VS Джонсон», рассказал о своей форме перед поединком с Рамирезом. Он отметил, что всегда находится в тонусе. В этот же день американец рассказал о том, как готовился к бою с Гукасяном. Рамирез сообщил, что он работал над техникой, выносливостью, акцентировал внимание на беге.

Всего на турнире «Бойцовского клуба РЕН ТВ», который пройдет 15 декабря в Челябинске, состоятся четыре боя. Поединки будут длиться четыре раунда по три минуты. В главном поединке сойдутся российский боксер Максим Бабанин и американец Кевин Джонсон. В соглавном — Павел Шульский (Россия) и Джейсон Гаверн (США).

Еще в двух боях турнира также будут противостоять друг другу боксеры из России и США. Так, оппонентом Гукасяна станет Рамирез, а Игорь Свиридченков выйдет на ринг и сразится с Питером Добсоном.

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