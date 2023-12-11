Российский боксер Гукасян рассказал о своей форме перед поединком с Рамиресом

Российский боксер, чемпион WBA Asia South Эдгар Гукасян заявил, что находится в хорошей форме перед предстоящим поединком с американский боксером Джимине Рамиресом. Об этом он сказал 11 декабря на пресс-конференции в МИЦ «Известия», приуроченной к турниру «Бойцовский клуб РЕН ТВ. Бабанин VS Джонсон».

«Я всегда поддерживаю форму, я всегда в тонусе. У меня нет такого перерыва между боями. Я не запускаю себя. Я всегда в тонусе <...> я не сбрасываю вес, я в хороших кондициях», — заявил Гукасян.

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