В ДФО прокомментировали решение о продлении «плоских» тарифов

Населению Дальневосточного федерального округа (ДФО) необходимо ездить не только в два самых больших города страны, Москву и Санкт-Петербург, но также перемещаться между населенными пунктами внутри региона. Поэтому продление «плоских» тарифов на 2024 год стало для жителей приятной новостью. Об этом они рассказали «Известиям» 15 декабря.

«Мы получили отзывы от жителей Магаданской области, которые подчеркнули, что эту проблему [субсидирование поездок] действительно необходимо поднять. В связи с этим мы решили выбрать ее основной темой для наших вопросов», ― рассказал корреспондент регионального телеканала «Колыма-Плюс», который и задал вопрос о продлении тарифов на следующий год президенту РФ Владимиру Путину в ходе «Итогов года».

Как отметил корреспондент «Известий» Евгений Подтергера, о популярности такой программы говорит то, что по льготному билету в Москву несколько часов назад вылетел миллионный пассажир.

Благодаря продлению субсидирования поездок из отдаленных регионов у жителей сохранится возможность путешествовать в туристические центры страны.

«Думаю, в ближайшее время мы обязательно сможем слетать в Москву», ― отметила жительница ДФО Мария Квачко.

По словам вице-президента альянса туристических агентств Алексана Мкртчяна, миллионы людей вне зависимости от их места проживания смогут приобрести билет из Москвы в города ДФО по разумной цене.

С ним согласна и организатор авторских туров на Дальний Восток Светлана Данилова. По ее словам, субсидированные перелеты являются очень важной инициативой, поскольку люди очень довольны, что могут купить билеты туда и обратно за 25–28 тыс. рублей.

Ранее, 14 декабря, президент РФ Владимир Путин заявил в ходе «Итогов года»: «плоские» тарифы для перелетов на Дальний Восток будут продлены на следующий год.

«Итоги года с Владимиром Путиным» проводились более четырех часов в формате прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. Прием вопросов россиян начался 1 декабря.