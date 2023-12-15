В «Автодоре» назвали стоимость проезда по трассе М-12 от Москвы до Казани

Проезд по автомобильной трассе М-12 «Восток» от Москвы до Казани для водителей легковых авто будет стоить 4481 рубль. Об этом 14 декабря рассказал зампред правления по операторской деятельности и развитию пользовательских сервисов ГК «Автодор» Константин Макиев.

«В настоящее время участок от Москвы до Арзамаса стоит 2,8 тыс. рублей. Планируется к открытию оставшейся части уже полностью сквозной проезд до Казани. Если считать от Москвы до первого съезда в Казань, то стоимость проезда составит 4481 рубль. Те, кто часто пользуется автомобильной дорогой, используют транспондер и могут претендовать на скидку по программе лояльности», ― заявил зампред.

По словам Макиева, программа лояльности заключается в начислении владельцу транспондера бонусов за каждые пройденные 50 км. Таким образом, стоимость поездки от Москвы до Казани будет стоить на 15% дешевле на обратном пути от одного города к другому по М-12.

«15-процентная скидка ― максимальная. После первой поездки пользователь может приобрести семипроцентную скидку на проезд по всем дорогам «Автодора» на весь следующий месяц», ― добавил зампред правления по операторской деятельности и развитию пользовательских сервисов госкомпании.

Он добавил, что с максимальной скидкой проезд от Москвы до Казани обойдется в 3,8 тыс. рублей для легковых автомобилей. От Арзамаса до Казани стоимость проезда планируется без учета скидки в районе 1,9 тыс. рублей.

Ранее в этот день президент РФ Владимир Путин в ходе «Итогов года» ответил на обращение жителя Москвы Сергея Гвоздева-Карелина, который пожаловался на высокий тариф за проезд по трассе М-12 Москва – Казань. По его словам, проезд стоит почти 6 тыс. рублей, в то время как первоначально планировалось установить на уровне 4 тыс. рублей. Путин пообещал проверить эту информацию.

9 декабря «Известия» сообщили, что участок скоростной трассы М-12 «Восток» от Москвы до Казани будет открыт до конца 2023 года. По новой дороге можно будет добраться чуть больше чем за шесть часов вместо 12.

В будущем дорогу продлят до Тюмени, постановление об этом 2 ноября подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Маршрут в официальных документах будет обозначаться как Москва – Казань – Екатеринбург – Тюмень. М-12 станет частью стратегического транспортного коридора «Россия» от Санкт-Петербурга до Владивостока, который свяжет всю страну.