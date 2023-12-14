Путин заявил о появлении платных дорог в РФ только при наличии альтернативного пути

Платные дороги в России могут появляться только при наличии альтернативных путей. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе «Итогов года» 14 декабря.

«Платные дороги могут быть таким только тогда, когда есть альтернативные пути, так по закону. Всегда есть возможность не платить и проехать бесплатно, но там свои сложности. Дорожники стараются делать так, чтобы чрезмерной финансовой нагрузки не было», — сказал глава государства.

Так он ответил на обращение жителя Москвы Сергея Гвоздева-Карелина, который пожаловался на высокий тариф за проезд по трассе М-12 Москва – Казань. По его словам, проезд стоит почти 6 тыс. рублей, в то время как первоначально планировалось установить на уровне 4 тыс. рублей. Путин пообещал проверить эту информацию.

«Честно говоря, не знаю, откуда такая цифра. Может, не на каждом участке будет одинаковая стоимость. Я знаю, что должно быть 4,5 тыс. рублей. Я проверю. Мне кажется, что прямая арифметика здесь не работает», — добавил Путин.

Он также рассказал, что при строительстве трассы был сооружен мост через Волгу. На этом месте раньше работал паром, проезд на котором стоил 300 рублей, а по новому мосту можно будет проехать за 260–270 рублей.

9 декабря «Известия» сообщили, что участок скоростной трассы М-12 «Восток» от Москвы до Казани будет открыт до конца 2023 года. По новой дороге можно будет добраться чуть больше чем за шесть часов вместо 12.

В будущем дорогу продлят до Тюмени, постановление об этом 2 ноября подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Маршрут в официальных документах будет обозначаться как Москва – Казань – Екатеринбург – Тюмень. М-12 станет частью стратегического транспортного коридора «Россия» от Санкт-Петербурга до Владивостока, который свяжет всю страну.

Ранее, 29 ноября, пресс-служба ГК «Автодор» сообщила, что в Татарстане мост через Волгу на трассе М-12 «Восток» успешно прошел статические и динамические испытания, в рамках которых на сооружение заехали 16 самосвалов массой 30 т каждый.

«Итоги года с Владимиром Путиным» проводятся в формате прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. Прием вопросов россиян начался 1 декабря, call-центр продолжает работу и во время мероприятия. Свой вопрос можно задать, позвонив по бесплатному номеру 8 (800) 200-40-40, отправив SMS на номер 04040, или через форму на сайте moskva-putinu.ru.