Футболки Месси были проданы на аукционе Sotheby's за $7,8 млн
Шесть футболок форварда сборной Аргентины Лионеля Месси с ЧМ-2022 в Катаре ушли с молотка в Нью-Йорке за $7,8 млн. Об этом 14 декабря сообщает официальный сайт аукциона Sotheby's.
Футболки, которые надевал Месси в прошлогоднем чемпионате, стали самыми дорогими спортивными памятными вещами в 2023 году, пишет «Спорт-Экспресс».
«Футболки, которые Месси надевал на матчи, ― артефакты его наследия. Они символизируют пик карьеры Месси, наполненной трудом и страстью к игре. Эти футболки будут служить напоминанием о величии Месси и о следе, который он оставил в истории футбола», ― гласит описание лота.
Организаторы аукциона надеялись установить новый рекорд стоимости спортивных вещей в истории Sotheby's, однако футболкам Месси не удалось превзойти результат, установленный футболкой Майкла Джордана с финала НБА 1998 года, которая ушла с молотка в 2022 году за €9,1 млн.
В январе этого года бизнесмен из Саудовской Аравии предложил рекордную сумму в €2,6 млн на аукционе за билет на товарищеский матч Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Билет подразумевал присутствие на церемонии награждения победителей, а также проход в раздевалку футболистов, где можно было бы пообщаться со спортсменами.