Саудовский бизнесмен готов заплатить €2,6 млн за билет на матч Месси и Роналду
Бизнесмен из Саудовской Аравии предложил рекордную сумму в €2,6 млн на аукционе за билет на товарищеский матч Лионеля Месси и Криштиану Роналду. О предложении футбольного фаната в своем Twitter-аккаунте написал глава департамента развлечений правительства страны Мушреф Аль-Гамди 12 января.
Билет подразумевает присутствие на церемонии награждения победителей, а также проходку в раздевалку футболистов, где будет возможность пообщаться со спортсменами. Известно, что вырученные деньги с аукциона планируют пустить на благотворительность, уточняет «Спорт-Экспресс».
Товарищеский матч между сборной из лучших игроков ведущих саудовских клубов, «Аль-Насра», «Аль-Хиляля» и французским ПСЖ пройдет в столичном Эр-Рияде 19 января. Встреча должна была состояться еще в январе прошлого года, однако ее отложили ее из-за пандемии COVID-19.
«Аль-Хиляль» располагается в городе Эр-Рияд, где также выступает команда португальца Криштиану Роналду «Аль-Наср», в которую он перешел в конце 2022 года. Противостояние этих команд считается главным дерби в стране.