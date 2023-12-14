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Решетников рассказал о стратегии развития туристической отрасли

Решетников: совместно с бизнесом была определена стратегия развития туротрасли
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Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков
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Министр экономического развития РФ Максим Решетников на полях выставки-форума «Россия» 14 декабря рассказал об основных итогах работы Министерства по развитию туристической отрасли в 2023 году и ответил на вопросы бизнес-сообщества.

Глава ведомства отметил, что спрос на внутренний туризм продолжает расти. Число турпоездок за 10 месяцев выросло почти на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

«Для Минэка — это первый полноценный год, который мы отработали как регулятор отрасли. Он был насыщенный. Системно переосмыслили развитие туризма. Главное, мы определили, куда движемся. Вслед за ростом спроса на внутренний туризм, наращиваем предложение. Для этого пересмотрели меры поддержки, запустили новые, обновляли регуляторику. Параллельно занимались стратегией, готовили предложения по развитию нацпроекта. Всё это в тесной связке с регионами, с вами: как с бизнесом, отраслевым объединением», — сказал министр.

Решетников также рассказал представителям турбизнеса о мерах господдержки, которые появились в этом году. В их числе освобождение туроператоров от уплаты НДС, льготное кредитование на строительство парков развлечений и горнолыжной инфраструктуры.

Бизнес продолжил получать субсидии на строительство модульных гостиниц. По этой программе за два года уже введено более 4 тыс. номеров. Всего поддержку получат более 630 проектов общей емкостью 14,5 тыс. номеров. Еще 48 тыс. номеров будет построено по программе льготного кредитования крупных отелей.

Также Решетников анонсировал запуск обновленного национального туристического портала. Его презентация пройдет перед Новым годом.

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Ранее, 12 декабря, директор Центра социологии высшего образования Института образования НИУ ВШЭ Иван Груздев рассказал, что выставка-форум «Россия» вызвала чувство гордости за страну у 97% посетителей.

Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября и будет работать до 12 апреля 2024 года. Посетить ее можно бесплатно. Участие в выставке принимают 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, включая министерства и Федеральное агентство по государственным резервам, а также 20 компаний, корпораций и общественных организаций. Всего представлена 131 экспозиция.

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