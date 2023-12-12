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Выставка «Россия» вызвала чувство гордости за страну у 97% гостей

Исследование: выставка-форум «Россия» вызвала чувство гордости у 97% посетителей
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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Международная выставка-форум «Россия» вызвала чувство гордости за страну у 97% посетителей. Об этом 12 декабря рассказал «РИА Новости» директор Центра социологии высшего образования Института образования НИУ ВШЭ Иван Груздев.

«Девять из 10 опрошенных сказали, что они узнали на выставке для себя что-то новое, 97% отметили, что представленные на выставке достижения заставляют гордиться Россией», — поделился он результатами опроса.

По его словам, на протяжении трех недель студенты ВШЭ вели анкетирование гостей выставки. При этом количество людей, отказавшихся от участия в исследовании, было крайне небольшим, отметил Груздев.

Число респондентов-женщин в опросе превысило количество мужчин (65% и 35% соответственно), добавляет «Газета.Ru».

«Больше половины опрошенных сказали, что реальные впечатления превзошли ожидания. Причем женщины чаще давали такой ответ», — добавил эксперт.

В свою очередь, директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский рассказа агентству, что одними из часто встречаемых ответов на вопрос про впечатления о событии были слова о единстве, сплоченности и патриотизме.

Абсолютное большинство опрошенных также отметили хорошее содержание выставки и высокое качество мероприятия (85% и 87% соответственно). В то же время 93% посетителей считают, что у молодых людей в России есть возможности для раскрытия своего потенциала.

Политолог Евгений Минченко также принял участие в презентации результатов исследования. Он подчеркнул, что традицию подведения итогов выставка-форум переняла у ВДНХ.

«Выставка дает людям возможность остановиться и посмотреть на самих себя немного с дистанции, со стороны. Люди видят, что и регионы, и промышленность достаточно крепко стоят на ногах. Второе, что они видят, — это гордость», — заметил он.

Исследование ЭИСИ, НИУ ВШЭ и ИНСОМАР было проведено среди 1293 гостей мероприятия.

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4 декабря президент РФ Владимир Путин впервые посетил выставку-форум «Россия». Он осмотрел зал «Патриотизм» и побывал в павильоне Минпромторга «Сделано НАМИ» и на других площадках. Позднее, 5 декабря, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Путину понравилось на выставке.

Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября и будет работать до 12 апреля 2024 года. Посетить ее можно бесплатно. Участие в выставке принимают 89 регионов, 22 федеральных органа исполнительной власти, включая министерства и Федеральное агентство по государственным резервам, а также 20 компаний, корпораций и общественных организаций. Всего представлена 131 экспозиция.

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