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Минфин РФ проработает вопрос продления семейной ипотеки с другими ведомствами
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Минфин РФ проработает вопрос продления семейной ипотеки с другими ведомствами

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Минфин РФ оперативно проработает вопрос продления семейной ипотеки с другими министерствами и ведомствами, сообщила 14 декабря «Известиям» пресс-служба ведомства.

Как отмечается, конкретные условия продления будут обсуждаться. Эти условия должны привести к более адресной выдаче льготной ипотеки и направлены на тех, кому действительно такая поддержка необходима, уточнили в министерстве.

В Минфине также пояснили, что на состояние рынка ипотеки оказывают влияние не только льготные программы, но и его регулирование Банком России.

«Минимизация рисков перегрева рынка ипотеки и жилья будет обеспечиваться комплексными решениями как правительства РФ, так и Банка России. В федеральном бюджете 2024–2026 гг. на реализацию всех программ предусмотрено 1034,6 млрд рублей. Необходимость дополнительных расходов будет зависеть в том числе от уровня ключевой ставки и выдачи льготных кредитов», — сказано в сообщении.

Адресный стоп: первый взнос по семейной ипотеке и в новых регионах могут сохранить
Их оставят на уровне 20 и 10% при использовании программ с господдержкой

Ранее в этот день в ходе «Итогов года» президент России Владимир Путин предложил правительству подумать о продлении семейной ипотеки. Он заверил, что поручит правительству РФ подготовить и внести предложения по данному вопросу.

11 декабря «Известия» узнали, что семейную ипотеку при покупке недвижимости на первичном рынке используют 68% россиян. В ноябре прошлого года доля спроса на семейную ипотеку среди всех льготных программ была минимальной –– 38,5%. Теперь семейная ипотека занимает доминирующее положение среди всех льготных ипотечных программ.

До этого, 7 декабря, глава Министерства финансов Антон Силуанов рассказал, что Минфин РФ внес предложения для «охлаждения» льготной ипотеки. Он подчеркнул, что ведомство является регулятором ипотечного рынка и поэтому должно принимать взвешенные решения.

Минимальный взнос по семейной ипотеке составляет 20%, ежегодная ставка равна 6%, а при наличии трех детей есть субсидия в размере 450 тыс. рублей.

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