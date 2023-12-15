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Мечта у дома: в РФ может появиться единый оператор стройки частного жилья

Активизирует ли это строительство малоэтажных поселков и как скажется на ценах
Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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В России может появиться единый оператор стройки частных домов. Новая структура будет централизованно решать вопросы комплексной застройки в городах, планировки сетей ЖКХ, дорог и прочей инфраструктуры, а также выделять земли. Такие предложения разработал Общественный совет при Минстрое, выяснили «Известия». Появление подобного органа давно ждет бизнес, мера поможет снизить расходы девелоперов, отметили опрошенные «Известиями» эксперты. Они также прогнозируют, что появление единого оператора может привести к снижению стоимости малоэтажного жилья.

Как будет развиваться рынок малоэтажек

В России может появиться единый центр по подготовке проектов частного жилья и выделении участков под него. С предложением о создании единого оператора и техзаказчика индивидуального жилищного строительства (ИЖС), а также региональных банков земельных участков обратились в Минстрой члены Общественного совета при этом ведомстве. Об этом «Известиям» рассказал член совета, управляющий партнер ГК «Омакульма» Константин Пороцкий.

Предполагается, что к единому оператору будут обращаться застройщики малоэтажных поселков, и он будет централизованно решать вопросы комплексной застройки территорий, в том числе планировки сетей ЖКХ, дорог и прочей инфраструктуры. А нуждающимся регионам структура предоставит субсидирование в рамках спецпрограмм.

Обеспеченность площадок под ИЖС инженерной, транспортной и социальной инфраструктурой — это ключевой вопрос, влияющий на запуск застройщиками новых проектов, сказали «Известиям» в госкомпании «Дом.РФ». Финансовые затраты на такую инфраструктуру составляют значимую долю в бюджете каждого проекта, существенным образом влияют на его финансовую устойчивость и экономическую целесообразность реализации, пояснили там.

постройка
Фото: ТАСС/URA.RU/Анна Майорова

Сегодня в стране отсутствует модель запуска комплексного развития территорий ИЖС, сказал Константин Пороцкий.

— Мы испытываем сложности с поиском качественных участков и их передачей в строительство от муниципалитетов. Пока слишком много бюрократических препон, — сказал «Известиям» владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский. — Сложен процесс и подведения коммуникаций.

Предложения о создании единого центра могут решить эти проблемы, считает член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. По его мнению, если будет сформирован единый пул земельных участков и конкретные планы развития этих территорий, у бизнеса появится возможность строить быстрее, снизится стоимость реализации проектов, повысится качество инфраструктуры.

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— Комплекс предложенных мер обеспечит большую доступность качественного жилья, — согласен Константин Пороцкий. — Можно будет удовлетворить спрос на загородное жилье для 70% населения, увеличить выдачу ипотеки для ИЖС в десять и более раз.

По мнению члена Общественного совета при Минстрое Виталия Кочкина, реализация мер даст мощный толчок росту ВВП страны, а интенсификация малоэтажного строительства приведет к росту рождаемости.

строительство
Фото: ТАСС/Руслан Шамуков

— Этот сегмент может стать локомотивом развития регионов России и экономики страны в целом, — полагает эксперт. — Он даст людям новую среду для проживания и новые смыслы для развития.

Уже сейчас около 2/3 семей хотят обзавестись своим домом, вероятно, этот вектор развития сохранится на ближайшие годы, отметил президент Федерации ИЖС Рамиль Усманов.

Колоссальную задачу по стимулированию развития массового малоэтажного жилья может осилить только крупная структурная организация, полагает глава архитектурного бюро MAD Architects Мария Николаева. А по мнению руководителя центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Антона Саукова, централизованный подход позволит изыскать дополнительные территории для комплексного индивидуального строительства и простимулирует развитие прилегающих к ним территорий. Также он полагает, что появление оператора позволит свести к минимуму хаотичную застройку.

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Популярность частного домостроения

Развитие ИЖС положительно скажется на строительной отрасли Дальнего Востока, Арктики, Кавказа, новых регионов, где климатические и экономические факторы препятствуют масштабному строительству многоквартирных домов, отметил управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

таунхаус
Фото: ТАСС/Митя Алешковский

— Но и в других регионах, учитывая растущую популярность частного домостроения, коттеджи, таунхаусы и малоэтажные комплексы будут всё увереннее конкурировать со стандартными многоквартирными новостройками, — добавил он.

По мнению директора офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлии Дымовой, все строения заранее будут учтены на карте — можно будет избежать ситуаций, когда при планировании строительства, например дороги, обнаруживается, что на этом участке уже стоит дом.

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Мера также способна привести к росту ликвидности сектора малоэтажной застройки, добавила гендиректор компании «Изба девелопмент» (АФК «Система») Ольга Иванова. А в сфере стройматериалов из древесины будет расти спрос.

Когда правила игры будут налажены, ожидается приход на рынок малоэтажной комплексной застройки крупных девелоперов, которые сейчас специализируются в основном на многоквартирных домах, добавил Виталий Кочкин.

комната
Фото: ТАСС/Юрий Белинский

Сейчас доходность от ИЖС для девелопера ниже, чем от строительства многоквартирных домов, а ресурсные затраты высокие, пояснила управляющий партнер bnMAP.pro, основатель «БЕСТ-Новострой» Ирина Доброхотова. Но унификация процедур, грамотный подход к застройке участков сможет сделать ИЖС более привлекательным сегментом.

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— Вместе с тем следует предусмотреть меры для поддержки и более мелких застройщиков, — отметил Антон Сауков. — Плюс необходимы механизмы по исключению спекуляции с земельными участками по мере обеспечения их инфраструктурой, чтобы не было резкого скачка цен на них.

При успешном развитии событий доля ИЖС в вводе жилья в РФ может вырасти на 5–10 п.п. за два года, полагает экономист Андрей Бархота.

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