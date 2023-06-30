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Загородные просторы: физлица смогут открывать эскроу-счета на строительство домов

Это облегчит получение ипотеки на загородное жилье, считает Минстрой
Фото: Global Look Press/Elena Mayorova
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Физические лица смогут открывать эскроу-счета под строительство частных домов по одобренному банком проекту — ведется проработка такого механизма, сообщили «Известиям» в Минстрое. Этот шаг упростит выдачу ипотеки, в том числе льготной, считают в ведомстве. Сейчас эскроу-счета применяются только при строительстве многоквартирных домов или малоэтажных поселков. Эксперты говорят, что расширение механизма на строительство частных домов будет способствовать развитию рынка загородного жилья, но важно оставить возможности и для других способов стройки.

Упрощение механизмов

Физические лица смогут открывать эскроу-счета для строительства частных домов. Сейчас ведется проработка такого механизма, рассказали «Известиям» в Минстрое.

— Рассматриваем возможность дать людям право открывать эскроу-счета, нанимать аккредитованные в банках подрядные организации, которые будут строить дома по проектам, акцептованным в банке, — рассказали в министерстве. — По таким проектам будет примерно понятна итоговая стоимость дома.

Сегодня эскроу-счета используют девелоперы: на них хранятся деньги дольщиков до момента ввода дома в строй, средства же для стройки выдают банки в кредит. С конца 2021 года застройщики могут использовать механизм эскроу-счетов и для возведения малоэтажных жилых комплексов, поселков.

Этот же механизм, вероятно, будет использоваться и для стройки частных домов с помощью наемных подрядчиков. В этом случае схема будет выглядеть примерно так: деньги заказчика, в том числе ипотечные средства, окажутся на эскроу-счете. Подрядчик построит дом либо за свой счет, либо на заемные средства. А когда объект будет сдан, он заберет деньги с эскроу-счета. Подробности механизма пока прорабатываются.

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Сейчас кредиты на самостоятельную стройку, то есть без участия девелопера, банки выдают неохотно: они не до конца понимают предмет залога — какой дом в итоге будет возведен. Кроме того, финансовые организации зачастую просят поручительство или залог на другое имущество. Для получения же ипотеки на покупку квартиры это не требуется.

дом ключи
Фото: ТАСС/Олег Елков
Справка «Известий»

В рамках развития индивидуального жилищного строительства (ИЖС) и инициативы «Мой частный дом» применяются различные меры поддержки частного строительства.

В частности, на ИЖС распространяются такие программы, как льготная ипотека под 6%, семейная ипотека, IT-ипотека, сельская ипотека и дальневосточная ипотека.

При этом в рамках льготной ипотеки и дальневосточной ипотеки строительство возможно не только с привлечением подрядных организаций, но и собственными силами заемщика. На данный момент осуществляется дальнейшее развитие суперсервиса «Цифровое строительство», который упрощает процесс создания частного дома.

Также были приняты законы, позволяющие признать проекты ИЖС типовой проектной документацией и устанавливающие трехдневный срок регистрации прав на объект ИЖС с момента подачи заявления.

Как уточнили в Минстрое, распространение механизма эскроу-счетов на самостоятельную стройку домов способно решить эти проблемы — ипотека будет выдаваться так же, как и на квартиры.

— Это важная мера для развития отрасли индивидуального жилищного строительства. Мы настаивали на обеспечении безопасности средств граждан и создании понятного и ликвидного предмета залога для банка, — сказал «Известиям» член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский. — Это позволит получить ипотечный продукт по адекватной стоимости.

ипотека банк офис
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

При этом нужен широкий выбор утвержденных банками проектов домов, которыми можно будет воспользоваться бесплатно, а услуги аккредитованных подрядчиков не должны превышать среднерыночные, подчеркнул депутат.

Повышение прозрачности

Реализация меры может стать новым этапом в развитии рынка загородной недвижимости, считает директор департамента проектного консалтинга Est-a-Tet Роман Родионцев. Подрядчики будут заинтересованы участвовать в программе, а затем, возможно, появятся специальные региональные программы, полагает он.

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По словам заместителя гендиректора «Kaskad Недвижимость» Дарины Муллиной, рынок загородной недвижимости в стране находится на начальном этапе развития и пока не может перейти в следующую стадию. При этом потенциальный рост сегмента колоссальный. Для примера, около 66% американцев проживают в собственных домах. В России же этот показатель составляет 24%, добавила она.

— Мера способна повысить прозрачность рынка, на котором сейчас крайне не хватает системности, особенно после введения льготной ипотеки на самостоятельное строительство дома, — сказал владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский. — Сейчас люди зачастую пользуются услугами непроверенных строительных бригад, поэтому банкам сложно выдавать ипотеку.

строители
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Главное, чтобы возможность открыть эскроу-счет не превратилась в обязанность, считает директор по продажам федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев. По его мнению, на рынке ИЖС необходимо сохранить альтернативные способы строительства и привлечения заемных средств, в том числе с залогом или поручительством. При этом ипотека на строительство с использованием эскроу-счетов должна выдаваться по более низким ставкам, считает эксперт.

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— Рынку требуется разнообразие финансовых инструментов для успешного развития, поэтому любые законодательные инициативы в данном направлении приветствуются, — согласна с ним Дарина Муллина. — Сейчас загородный рынок, например, Московского региона систематизирован лишь на 15%, так что впереди огромный объем работы.

При этом есть риск банкротства аккредитованных подрядчиков, например, из-за резких колебаний стоимости строительных материалов, отметил Сергей Зайцев. Если наступит дефицит таких компаний, то может вырасти стоимость их услуг, добавил он. Важно предусмотреть механизмы нивелирования подобных проблем, считает эксперт.

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