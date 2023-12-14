В жилищной инспекции назвали ответственных за падение окна на прохожих в Москве

Ответственность за содержание окон квартир и остекления балконов возложена на собственников помещений, управляющие компании не занимаются их обслуживанием. Таким образом 14 декабря Жилищная инспекция по западному административному округу (ЗАО) Москвы прокомментировала «Известиям» информацию об упавшей на женщину с ребенком оконной раме.

«Окна квартир, остекление балконов в соответствии с положениями статьи 36 Жилищного кодекса РФ не входят в состав общего имущества и не обслуживаются управляющей организацией, ответственность за их содержание возложена на собственника помещения», — говорится в заявлении.

Представители ведомства добавили, что указанный дом был построен более пяти лет назад, в 2014 году. По этой причине гарантийные обязательства застройщика здания уже истекли.

Тем не менее в целях исключения повторения подобных ситуаций инспекция рекомендовала управляющей организации провести с собственниками квартир разъяснительную работу о необходимости проверки остекления, говорится в сообщении.

Об инциденте ранее в этот день сообщило главное следственное управление СК РФ столицы. Уточнялось, что падение рамы с 20-го этажа произошло в конце ноября. Пострадавшие получили травмы, но в настоящее время их жизни и здоровью ничего угрожает. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).