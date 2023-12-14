В Москве мать с ребенком пострадали при падении оконной рамы с 20-го этажа

В Москве на женщину и ее ребенка упала с 20-го этажа оконная рама, возбуждено уголовное дело. Об этом 14 декабря сообщило главное следственное управление СК РФ по городу.

«По данным следствия, 30 ноября 2023 года произошло падение оконной рамы с высоты 20-го этажа многоквартирного дома по улице Герасима Курина на женщину 1993 года рождения и ее малолетнего ребенка 2022 года рождения. Пострадавшие получили телесные повреждения. В настоящее время их жизни и здоровью ничего не угрожает», — указано в Telegram-канале ведомства.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). В настоящее время следователи выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее, 12 декабря, сообщалось о падении на северо-востоке Москве лифта в шахту, в результате чего пострадал 40-летний мужчина. Когда он находился в лифте на уровне второго этажа, в здании выключилось электричество, после чего кабина упала в шахту. Пострадавший обратился к врачам за помощью вечером того же дня, у него диагностировали несколько ушибов.