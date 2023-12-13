Мужчина пострадал в результате падения лифта в бизнес-центре в Москве
В бизнес-центре на северо-востоке Москвы в результате падения лифта в шахту пострадал 40-летний мужчина. Об этом в среду, 13 декабря, сообщил источник «Известий».
Инцидент произошел утром 12 декабря в Бутырском районе столицы. Когда мужчина находился в лифте на уровне второго этажа, в здании выключилось электричество, после чего кабина упала в шахту.
Пострадавший обратился к врачам за помощью вечером того же дня, у него диагностировали несколько ушибов, уточнил собеседник.
Ранее в этот день источник «Известий» сообщил, что в доме на северо-западе Москвы лифт упал в шахту вместе с женщиной внутри. В результате 72-летняя пострадавшая получила тупую травму живота, от госпитализации она отказалась.