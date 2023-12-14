Болезнь гегемона

России вполне очевидны систематические попытки коллективного Запада переключить в направлении Азии и Китая внимание блока НАТО. Между тем Североатлантический альянс даже исходя из своего названия не имеет отношения к Дальнему Востоку, заявил российский лидер Владимир Путин, подводя итоги года во время прямой линии с россиянами, которая в этом году была совмещена с пресс-конференцией для журналистов.

Глава государства также акцентировал внимание на том, что Москва и Пекин в отличие от западных коллег не занимаются формированием военно-политических блоков в разном составе.

Следует начать с того, что это замечание президента как нельзя кстати отразило эрозию смыслов и содержания безопасности в евроатлантическом мире. Со временем стало ясно, что ядерный зонтик США существует вовсе не для защиты Европы от мнимой «угрозы с востока». Хотя внешне европейское происхождение и предназначение НАТО не секрет — практически все члены Евросоюза входят в военно-политический блок.

Но еще в самом разгаре Второй мировой войны США начали активно обозначать зону своих интересов. В ней угадывалась попытка воссоздать неоколониальные форматы. Сначала появился разведывательный альянс с участием Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии — «Пять глаз». Оказалось и этого мало. В 1951 году появился так называемый Тихоокеанский пакт безопасности — АНЗЮС. При этом в 1978-м в сферу действия блока участники включили Индийский океан.

Подобное географическое расширение, как показала практика, имело далеко идущие планы, поскольку в 2008 году был образован «Четырехсторонний диалог по безопасности» (QUAD) — в него вошли Австралия, Индия, Япония и США. Затем к сотрудничеству с ним (QUAD+) присоединились Вьетнам, Новая Зеландия и Южная Корея.

Разумеется, что после того, как Пекин уверенно взял курс на отстаивание своего суверенитета по внешнему контуру, активность западных союзников усилилась. Никому из них не хотелось столкнуться с технологически крепким Китаем, поэтому наряду с попытками «придушить» такого гиганта, как Huawei, США, Великобритания и Австралия объявили о создании в 2021 году альянса AUKUS. Торопились в Вашингтоне настолько, что в результате добились протестов Парижа. Французы пусть поздновато, но осознали — их роль на англосаксонском «празднике» в Азии нечто среднее между официантом и поваренком. Отсюда и заявление французского лидера Эммануэля Макрона об обмане со стороны премьера Австралии относительно AUKUS.

Вместе с тем политическая контратака Китая не заставила себя ждать. Весной 2023 года произошло событие, которое изменило расстановку сил на Ближнем Востоке. Дело в том, что такие региональные центры силы, как Иран и Саудовская Аравия, восстановили дипотношения при посредничестве китайской стороны. Даже эскалация в секторе Газа не привела к прекращению нормализации между этими странами.

Отдавая себе отчет в том, что время и возможности утекают, Вашингтон предпринял в уходящем 2023 году еще два антикитайских и, несомненно, антироссийских броска. Они должны были убедить ключевых игроков Азии и Африки в том, что США еще не утратили инициативу на Востоке.

Поначалу всё шло как по маслу. Летом состоялась встреча президента Джо Байдена с премьером Индии Нарендрой Моди. На ней прозвучали беспрецедентные для двусторонних отношений вещи. В частности, Вашингтон заверил Нью-Дели в технологической и всевозможной поддержке. Для убедительности привлекли бизнесмена Илона Маска, который на камеру пообещал приход своего электромобильного проекта Tesla и крупные инвестиции в страну. Закрыли глаза даже на факт использования индийской армией российских вооружений.

Само собой, что ни о какой филантропии по отношению к Индии со стороны США и речь не идет. Американцы не скрывают, что намерены вооружить и максимально усилить Индию, чтобы она в обозримой перспективе стала бы западным тараном против Китая и России. Ради этого в Белом доме готовы побороть даже здравый смысл индийцев. А он напоминает Нью-Дели об уже отлаженном военно-техническом сотрудничестве России и Индии. Кроме того, к 2040 году именно эта азиатская страна при прочих равных станет главным потребителем энергоресурсов. Вот почему индийцы, несмотря на многочисленные угрозы, не отказываются от российских нефти и газа.

И потом, альтернатив этому сотрудничеству явно не просматривается. В этом смысле расширение Россией международного транспортного коридора Север – Юг, а также поставки газа в Казахстан и Узбекистан — хороший залог и задел для успеха. Заявленной целью проекта и было привлечение транзитных грузопотоков, прежде всего из Индии.

Возвращаясь к чаяниям США, их вторым броском стали итоги саммита «большой двадцатки» (G20) в Индии. На мероприятии Байден заявил о планах запустить «главного конкурента» китайскому проекту «Один пояс — один путь». Речь шла об экономическом коридоре Индия – Ближний Восток – Европа.

В этой новой конструкции мироустройства от США было, пожалуй, всё продумано. Всё, кроме одного. Проблема в том, что ж/д и судоходный коридоры из Индии должны были затрагивать после транзита через некоторые страны Аравийского полуострова Израиль. Война в секторе Газа сорвала планы США. Ведь ни одна страховая компания не отважится страховать грузы, зная, что обстановка нестабильна. Кроме того, сорвалась и необходимая для реализации проекта нормализации Израиля и Саудовской Аравии.

Выходит, что планы США переключить азиатские рынки с России и Китая на Индию, равно как и попытки через Израиль и Турцию насытить европейский рынок нероссийскими энергоносителями, потерпели крах. Ведь не стоит забывать, что американцы параллельно сделали многое, чтобы убедить премьера Израиля Биньямина Нетаньяху нормализовать отношения с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. К слову, их последняя встреча проходила в США, пусть и под предлогом участия в заседании Генассамблеи ООН. Но история не имеет сослагательного наклонения.

Хуже всего для Запада то, что в обозримой перспективе не просматривается ни одного реалистичного сценария, который повернул бы для него эту негативную тенденцию вспять. Напротив, затягивание ближневосточного конфликта может перекинуться на соседние Египет, Иорданию, Ливан и другие арабские государства, примыкающие к Восточному Средиземноморью. Какая уж тут торговля на пороховой бочке.

Тем временем внешнеполитическая линия России в Азии позволила не только сохранить прежних партнеров в лице Китая. Нашей стране удалось заручиться поддержкой таких безусловных региональных лидеров исламского мира, как Иран, Саудовская Аравия, ОАЭ, Турция, Казахстан, Узбекистан и Азербайджан.

Осознание того факта, что, как заметил президент Владимир Путин, «миропорядка, основанного на правилах, нет», пришло и хорошо укоренилось не только в союзных Москве азиатских столицах. Сегодня даже мнимые партнеры и союзники коллективного Запада в Юго-Восточной Азии делают ставку прежде всего на защиту своих национальных интересов.

Автор — директор Центра изучения новой Турции

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