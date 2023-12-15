Представители бизнеса рассказали про кадровые итоги 2023 года

Служба исследований hh.ru, крупнейшей российской платформы онлайн-рекрутинга, провела опрос среди работодателей из ключевых сфер бизнеса и выяснила, с какими итогами они провожают 2023 год. Помимо прочего, больше половины (68%) компаний заявили, что увеличили зарплаты своим работникам. Результатами исследования аналитики поделились с «Известиями» 15 декабря.

Отмечается, что чаще всего рост зарплат был у сотрудников из сфер машиностроения (82%), добычи ископаемых (72%) и строительства (70%). Меньше всего зарплаты повышали работодатели из IT-сектора — 44%.

Кроме того, более трети (39%) компаний добились улучшения условий труда для работников. Также почти половина (46%) отметили, что работали стабильно в течение года. Среди других успехов в уходящем году бизнес отметил повышение квалификации сотрудников (35%), разработку/обновление систем мотивации персонала (32%), расширение клиентской базы (27%), увеличение выручки (27%), а каждый четвертый — улучшил отзывы о своей компании.

В основном в 2023 году не было сокращения штата: только 18% компаний частично столкнулись с этим. При этом почти в каждой четвертой (25%) IT-компании и финансовой организации были в течение года случаи выборочного сокращения сотрудников (менее 10% от общей численности).

Главной же проблемой для большинства работодателей (71%) в уходящем году стали поиск и наем сотрудников. Уточняется, что чаще всего с этим сталкивались компании из сфер FMCG (79%), добычи и переработки ископаемых (77%) и HoReCa (77%). Среди IT-компаний только 56% столкнулись с этой проблемой.

Кроме того, более трети (37%) всех работодателей отметили увеличение текучести кадров, а еще 30% — спад уровня лояльности персонала. Три из четырех компаний заявили, что в 2023 году увеличились сроки найма: 70% заметили существенное увеличение сроков на 6–10 дней, 5% – на 2–5 дней. А у каждой десятой компании (15%) сроки найма остались на уровне прошлых лет.

Для минимизации влияния внешних факторов на кадровую политику, работодатели готовы увеличить бюджет на фонда оплаты труда (54%), фокусно работать над удержанием сотрудников (51%) и обеспечивать гибкие условия труда, в том числе предлагать удаленную работу (45%). А об устранении всех видов дискриминации при найме задумываются только 12% компаний.

Негативное влияние событий этого года на бизнес отметили 72% респондентов — это на 5% больше, чем в прошлом году. При этом каждый четвертый работодатель отмечает, что 2023 год сильнее повлиял на бизнес, чем 2022-й. Каждый четвертый CEO (26%) отмечает позитивное влияние событий 2022–2023 годов на свой бизнес.

При этом, несмотря на сложности с привлечением сотрудников, у каждой второй компании в 2023 году увеличилась численность персонала. Наибольшее расширение штата произошло в компаниях IT- сектора (64%), машиностроения (63%) и финансов (59%).

Отмечается, что опрос проводился среди 529 российских компаний с 7 по 30 ноября 2023 года.

11 декабря аналитики сервиса «Работа.ру» поделились с «Известиями» результатами своего исследования среди представителей российских компаний из всех округов страны. Полученные данные показали, что 68% работодателей планируют в 2024 году повысить зарплаты сотрудникам. При этом 48% из них собираются увеличить заработную плату части работников, а 22% — всему коллективу.