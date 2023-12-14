Эксперт рассказал о практике сборки одного самолета из двух F-35

Сборка американских истребителей F-35 из двух разных самолетов является обычной практикой для военных. Но такие машины могут быть эффективны не всегда, а при определенных условиях. Об этом военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов рассказал в четверг, 14 декабря.

«Из двух самолетов собирается один. Бывает и танки, и другую боевую технику ремонтируют таким образом, бывает с трех разбитых машин что-то снимают и пытаются создать что-то одно. Здесь ничего удивительного нет, вопрос только в том, до какой степени пострадали эти машины и в каком состоянии находятся детали, которые будут использоваться для установки. В принципе, в этом ничего страшного нет, особенно если пересборку будет делать Lockheed Martin, разработчик и производитель этих самолетов», — рассказал он в разговоре с Lenta.Ru.

Он подчеркнул, что, если пересборкой займутся в мастерских, это приведет к тому, что будет создан самолет, который либо не взлетит, либо потерпит катастрофу после взлета.

При этом военный эксперт отметил, что сам по себе F-35 — не самый эффективный истребитель, это достаточно капризная машина.

«Ее программное обеспечение напоминает программное обеспечение Windows, которое надо периодически обновлять. Если ты его не обновишь, самолет никуда не полетит или будут проблемы в полете», — заключил Кнутов.

Ранее, 13 декабря, в Popular Mechanics сообщили, что Военно-воздушные силы (ВВС) США хотят построить один истребитель пятого поколения F-35 Lightning II из частей двух поврежденных самолетов. Для этого используют машины, пострадавшие от аварий класса А или инцидентов, которые привели к ущербу или уничтожению самолета на сумму $2,5 млн. Отмечается, что на такой шаг решили пойти из-за высокой стоимости самолета, которая составляет $82,5 млн.

В тот же день Defense News написало, что американская корпорация Lockheed Martin не выполнила план текущего года по производству модернизированных истребителей F-35: из 52 самолетов было выпущен только 21, передает RT.

Речь идет о производстве F-35 с пакетом модернизации Technology Refresh 3 (TR-3). По данным издания, причиной срыва плана стало медленное производство ключевых деталей и компонентов истребителя, пишет ИА «Регнум».

23 мая сообщалось, что министерство обороны США с 2018 года недосчиталось 1 млн запасных частей к истребителям пятого поколения F-35 на общую сумму $85 млн. По оценкам главного бюджетно-контрольного управления США, Пентагону не хватает механизмов учета, в результате чего американское оборонное ведомство сталкивается с подобными потерями.