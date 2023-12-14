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Путин дал совет молодежи

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Президент России Владимир Путин дал совет молодежи — «береги честь смолоду». Об этом он сказал 14 декабря в ходе «Итогов года», которые подводятся в формате прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.

«У нас есть одна народная мудрость — «береги честь смолоду». Это в самом широком смысле. Надо заранее думать, сегодня надо думать о том, что будет завтра», — сказал Путин.

Он также отметил, что надо всегда ставить амбициозные цели и задачи, которые могут казаться недостижимыми.

«Но если человек ставит перед собой такие цели, то он всегда будет бороться, идти к ним, и точно будет добиваться успеха», — отметил Путин.

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Ранее, 21 ноября, Путин отметил огромный потенциал молодежи для реализации своих планов. Он подчеркнул, что молодежь является будущим страны.

«Итоги года с Владимиром Путиным» проводятся в формате прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. Прием вопросов россиян начался 1 декабря, call-центр продолжает работу и во время мероприятия. Свой вопрос можно задать, позвонив по бесплатному номеру 8 (800) 200-40-40, отправив SMS на номер 04040, или через форму на сайте moskva-putinu.ru.

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