Путин отметил возможность молодежи России реализовывать свои планы

Россия — действительно страна возможностей, а у молодежи есть огромный потенциал для реализации планов. Об этом 21 ноября заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении по случаю 100 дней до Всемирного фестиваля молодежи, опубликованном на сайте Кремля.

Президент подчеркнул, что в рамках мероприятия, которое пройдет на федеральной территории «Сириус», молодежь всего мира сможет узнать Россию «такой, какая она есть».

«Конечно, мы хотим, чтобы молодежь со всего мира могла узнать Россию такой, какая она есть: со всем ее природным, культурным, национальным многообразием, с ее главным богатством — талантливыми, целеустремленными людьми. Для блага родной страны они способны решать самые сложные задачи, покорять любые вершины», — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что молодежь является будущим страны.

Путин добавил, что на участие во Всемирном фестивале молодежи получено более 250 тыс. заявок из 183 стран.

«Такой впечатляющий масштаб говорит о том, что нет силы выше дружбы. Об огромном, искреннем интересе к России, к нашей истории, традициям, ценностям и современным взглядам на будущее, который объединил молодых людей в самых разных государствах, во всех частях света», — сказал он.

Российский лидер отметил, что весной Россия встретит участников мероприятия из более чем 170 стран как самых дорогих гостей. Президент выразил уверенность, что фестиваль станет значимым шагом на пути формирования многополярного мира, а также сможет консолидировать молодежь в поиске решений, которые нужны современному мироустройству.

В конце октября первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко рассказал, что на участие в мероприятии подано свыше 160 тыс. заявок из более чем 180 стран. Он отметил, что фестиваль даст молодежи возможность собраться на одной площадке, обсудить проблемы, найти единомышленников, возможности развития и движения вперед.

Также он напомнил о предыдущем таком фестивале, который прошел в 2017 году, и о том, что в СССР дважды проходил Всемирный фестиваль молодежи и студентов.

Тогда же символом ВМФ-2024 был выбран Чебурашка.

Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта 2024 года на расположенной на побережье Черного моря федеральной территории «Сириус».