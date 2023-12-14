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Путин заявил о совпадении оценок России и Республики Сербской ситуации в БиГ

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Фото: Global Look Press/Kremlin Pool
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Оценки ситуации в Боснии и Герцеговине (БиГ) у России и Республики Сербской, входящей в состав БиГ, полностью совпадают. Об этом президент РФ Владимир Путин сказал 14 декабря в ходе «Итогов года», которые подводятся в формате прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, в московском Гостином Дворе.

«Нам известна ситуация в Республике Сербской. И наши оценки этой ситуации с политическим руководством республики полностью совпадают. Что касается российских СМИ — действительно жалко, что их там нет. <…> Что касается будущего — свое будущее должны определять люди, которые проживают на этой территории, и какие бы решения из прошлого, из сегодняшнего не навязывались тем, кто проживает на той или иной территории, в конечном итоге все-таки, если мы хотим жить в сбалансированном мире, учитывающем интересы всех людей, прежде всего проживающих на той или иной территории, должны учитываться настроения и планы, чаяния этих людей. Мы свою политику в отношении этого региона, в отношении Боснии и Герцеговины и Республики Сербской будем строить именно на этих принципах», — сказал Путин.

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Босния и Герцеговина состоит из двух образований (энтитетов): хорвато-мусульманской Федерации Боснии и Герцеговины и Республики Сербской. Кроме того, между ними расположен округ Брчко, который находится под международным управлением. В системе государственного управления пропорционально представлены три основных народа: босняки (принявшие ислам славяне), хорваты (католики) и сербы (православные). У каждого энтитета есть собственные конституция, органы законодательной, исполнительной и судебной власти.

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