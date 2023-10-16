«Ожидаем, что подпишем договор о долгосрочных поставках газа из РФ до конца 2023-го»

Республика Сербская (энтитет в рамках Боснии и Герцеговины) планирует подписать с Москвой договор о долгосрочных поставках газа до конца 2023 года, заявил в интервью «Известиям» премьер-министр этого образования Радован Вишкович. По его словам, договоренность об этом была достигнута с вице-премьером РФ Александром Новаком на Российской энергетической неделе, прошедшей в Москве 11–13 октября. При этом он надеется, что президент РФ Владимир Путин приедет на открытие русско-сербского храма, который должен быть достроен уже в ближайшее время. Кроме того, он рассчитывает, что стороны скоро смогут возобновить переговоры об установлении прямого авиасообщения между РФ и Республикой Сербской.

«Сараево не дает согласия на проведение трубопровода из Сербии в Боснию и Герцеговину»

— Во время визита в РФ в рамках Российской энергетической недели вы встретились с вице-премьером Александром Новаком и обсудили с ним заключение долгосрочного контракта по поставкам российского газа и рост его объемов. Как этот газ будет доставляться?

— Дружба между нашими странами развивается не только последние годы, а на протяжении многих веков. Мы благодарны за поставки газа по ценам гораздо более низким, чем на бирже.

Мы ожидаем, что подпишем договор о долгосрочных поставках газа из РФ до конца этого года. Подтверждение мы получили во время встречи с господином Новаком, на которой также присутствовало руководство «Газпрома». Сейчас мы находимся на этапе переговоров и считаем, что у нас не будет проблем по этому вопросу.

Что касается путей поставок, этот вопрос более трудный. Поставки осложнены, но не в той мере, чтобы это могло воспрепятствовать их реализации. Газ в Венгрию идет через территорию Украины, в Сербию — через Болгарию. Мы ожидаем, что трубопровод из Сербии будет построен, как это было запланировано, и мы будем получать газ по нему.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Сараево всё еще его блокирует — скорее всего, из-за давления со стороны американского посольства — и не дает согласия на проведение трубопровода из Сербии в Боснию и Герцеговину. Однако параллельно готовится проект по строительству газопровода, идущего из Хорватии в город Мостар (Босния и Герцеговина). И мы против него ничего не имеем, но мы заявили, что Республика Сербская одобрит строительство этого газопровода, если Сараево разрешит строительство нашего газопровода из Сербии. Решение по этому вопросу мы ожидаем в ближайшие пару месяцев.

Наша позиция была озвучена на встрече с Новаком, и мы считаем, что она может помочь договориться с Сараево. Но если этого не произойдет, у нас есть запасной вариант, который мы будем реализовывать с «Газпромом». Речь идет о газификации Республики Сербской и строительстве двух газовых электростанций мощностью по 100 МВт. Так как Сербия и Босния и Герцеговина уже соединены между собой газопроводом, который проходит в районе Зворника, будем использовать существующий трубопровод, который мы модернизируем. По этому вопросу мы ожидаем встречу с российскими партнерами в ближайшее время.

— О какой примерно цене на газ Республика Сербская договаривается с Россией? Ниже, чем у Сербии?

— Пусть на данный момент это останется секретом, так как мы говорим о коммерческих договорах.

— С Александром Новаком вы также обсуждали условия работы нефтеперерабатывающего завода «Брод». О чем удалось договориться?

— Как раз сегодня (13 октября. — «Известия») у меня запланирована встреча с компанией «Зарубежнефть», которая уже несколько лет присутствует на территории Республики Сербской. И это не только НПЗ «Брод», но и маслоперерабатывающий завод Модрича.

НПЗ «Брод» Фото: ЗАРУБЕЖНЕФТЬ

Мы разговариваем о сотрудничестве по разным направлениям — в первую очередь о том, как можно безболезненно преодолеть тяжелый период, сложившийся в нынешних обстоятельствах. Все знают, что усложнились поставки и способы перевода денег. Мы со своей стороны помогаем «Зарубежнефти»: разговариваем о том, что ей необходимо.

Мы обеспечили ей поставки газа со стороны Хорватии. Она также занимается реализацией компримированного природного газа. Кроме того, рассматривается проект строительства солнечной электростанции на территории завода Модрича. Таким образом, они смогут начать собственное производство электроэнергии. Также рассматривается строительство газовой электростанции на территории НПЗ «Брод». Обо всем этом мы будем разговаривать на наших встречах, и основная тема сейчас — как мы можем помочь друг другу.

— Выходит, что все обсуждения еще впереди?

— Конечно.

— Когда вы планируете в следующий раз приехать в Россию?

— На встрече (12 октября. — «Известия») с вице-премьером Новаком я воспользовался случаем и пригласил его в Баня-Луку. До конца этого года состоится визит президента Милорада Додика, во время которого он встретится с президентом Владимиром Путиным, поэтому не исключено, что я вновь приеду в Россию в ближайшее время.

Милорад Додик и Владимир Путин Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

«Мы понимаем позицию РФ и не настаиваем на каких-то скорых решениях»

— В прошлом году Россия заявила, что планирует открыть в Республике Сербской свое представительство, однако этого не произошло. Известно ли вам, когда оно может появиться?

— Я надеюсь, что это произойдет в самое ближайшее время. Но сейчас мы понимаем позицию РФ и не настаиваем на каких-то скорых решениях и шагах. У нас есть понимание существующих проблем, с которыми столкнулась Россия, в том числе после введения санкций. Но посол РФ в Боснии и Герцеговине Игорь Калабухов продолжает работу по этому вопросу при полной поддержке всех необходимых учреждений в Республике Сербской.

Также хотел бы сообщить, что в Республике Сербской сейчас строится русско-сербский храм, на освящении которого присутствовал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Мы надеемся, что он будет достроен в ближайшее время и на его открытие приедет президент России Владимир Путин. Храм станет отражением связей наших народов, а также вековой дружбы, культуры и истории.

— Как Республика Сербская планирует привлекать российских туристов?

— Мы много разговаривали на эту тему во время моего предыдущего визита в Россию, в Санкт-Петербург, который состоялся почти два года назад. К сожалению, разразился российско-украинский конфликт, и мы были вынуждены отложить этот вопрос до нормализации ситуации. В то время мы разговаривали в первую очередь об установлении прямого авиасообщения между Москвой или Санкт-Петербургом с Баня-Лукой, куда бы мы смогли пригласить организованные группы туристов из России.

В первую очередь это касается медицинского туризма: Республика Сербская известна своими бальнеологическими курортами. Мы сохраняем контакты по этим вопросам, но, к сожалению, из-за последних событий вынуждены поставить переговоры на паузу. Однако мы надеемся, что вернемся к ним (в том числе по вопросу установления прямого авиасообщения между Москвой или Санкт-Петербургом с Баня-Лукой. — «Известия») в ближайшее время. Также есть перспектива развития зимнего туризма. Как известно, в 1984 году в Боснии и Герцеговине проходили зимние Олимпийские игры, и с тех времен осталась мощная инфраструктура.

Фото: Getty Images/Pierre Crom

«До тех пор, пока Сербия сохраняет нейтралитет, мы тоже будем придерживаться этой позиции»

— В конце 2022 года Босния и Герцеговина стала кандидатом на вступление в Евросоюз. Каковы перспективы вступления Боснии и Герцеговины в ЕС и НАТО?

— Мы движемся в направлении евроинтеграции, но не любой ценой. Идя по этому пути, мы не намерены терять какую-либо часть нашего суверенитета, тем самым нарушая Дейтонское мирное соглашение. И мы не думаем, что это быстрый процесс. Идем в данном направлении, но без каких-либо больших ожиданий.

Мы не видим быстрых подвижек в этом вопросе, поэтому рассматриваем минимальный срок в десять лет. В настоящий момент у нас есть более важные вопросы, которые необходимо решать. На каждой встрече с официальными представителями Евросоюза мы подтверждаем наши намерения по вступлению, но мы не принимаем никакие условия, которые каким бы то ни было образом нас принижали.

Что касается НАТО, второй энтитет Боснии и Герцеговины — Федерация Боснии и Герцеговины — вступил бы в альянс уже завтра. Но что касается Республики Сербской, мы это даже не рассматриваем. Наша позиция четкая — об этом не может быть и речи. Согласно положениям, которые приняла народная скупщина Республики Сербской, по данному вопросу мы будем следовать позиции Сербии. До тех пор, пока Сербия сохраняет нейтралитет, мы тоже будем придерживаться этой позиции.

— А если бы Боснии и Герцеговине предложили присоединиться к антироссийским санкциям в обмен на вступление в ЕС...

— Что касается позиции Сараево, они бы, вероятно, согласились. Но что касается Республики Сербской, абсолютно точно нет. Здесь не может быть никаких уступок. Но я говорю о позиции власти, которая находится во главе Республики Сербской сейчас. Возможно, в какой-то момент к власти придут люди с другим мнением.

Фото: AP/Darko Vojinovic

— Президент Милорад Додик много лет говорит о возможном проведении референдума о независимости. Рассматривает ли руководство Республики Сербской реальную возможность проведения в ближайшее время голосования о независимости и отделении от Боснии и Герцеговины?

— Это чисто политический вопрос , и, вероятно, каждый читатель и зритель, посмотревший данное интервью, сможет сделать свои выводы, если вдруг председатель правительства скажет, что да, мы хотим принять решение и отсоединиться от Боснии и Герцеговины. Но на самом деле мы в первую очередь выступаем за соблюдение Дейтонского мирного соглашения. Мы всегда повторяем, что если будет соблюдаться Дейтонское соглашение, уважаться Конституция, Босния и Герцеговина может существовать в том виде, как это было закреплено в 1995 году.

К сожалению, в Сараево сейчас преобладают настроения и неоднократные попытки отнять как можно больше полномочий у Республики Сербской и передать их на уровень Боснии и Герцеговины с целью создания унитарного государства, где бы доминировали босняки. Это — причина заявлений о проведении референдума о независимости.

Здание народной скупщины Республики Сербской Фото: commons.wikimedia.org/Darko Gavric

Согласно Дейтонскому соглашению, всё имущество принадлежит энтитетам и субъектам. Однако нелегитимный высокий представитель ООН Кристиан Шмидт (не имеет мандата Совбеза ООН, эта должность была создана для исполнения Дейтонского мирного соглашения, положившего конец гражданской войне. — «Известия») предлагает перевести в пользование всё имущество на уровень Боснии и Герцеговины и потом распределить его между энтитетами. Об этом Республика Сербская не желает даже говорить, так как, согласно Дейтонскому соглашению, имущество принадлежит субъектам. Соответственно, 49% имущества Республики Сербской принадлежат только ей. Президент Додик предупреждал, что в случае одобрения закона о собственности сразу же состоится заседание народной скупщины и будет принято решение о самостоятельности Республики Сербской. Это не значит, что мы этого хотим. Это просто будет нашим ответом на незаконное решение нелегитимного высокого представителя.

Справка «Известий» Босния и Герцеговина состоит из двух образований (энтитетов) — из хорвато-мусульманской Федерации Боснии и Герцеговины и Республики Сербской. Кроме того, между ними расположен округ Брчко, который находится под международным управлением. В системе государственного управления пропорционально представлены три основных народа: босняки (принявшие ислам славяне), хорваты (католики) и сербы (православные). У каждого энтитета есть собственные Конституция, органы законодательной, исполнительной и судебной власти.

— То есть Баня-Лука пока не рассматривает возможность присоединения Республики Сербской к Сербии?