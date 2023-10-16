Республика Сербская готова подписать с РФ договор о долгосрочных поставках газа

Республика Сербская (энтитет в рамках Боснии и Герцеговины) планирует подписать с Москвой договор о долгосрочных поставках газа до конца 2023 года. Об этом заявил в интервью «Известиям» премьер-министр этого образования Радован Вишкович.

«Мы ожидаем, что подпишем договор о долгосрочных поставках газа из РФ до конца этого года. Подтверждение мы получили во время встречи с господином Новаком, на которой также присутствовало руководство «Газпрома». Поэтому сейчас мы находимся на этапе переговоров и считаем, что у нас не будет проблем по этому вопросу», — сказал он.

Радован Вишкович также отметил, что сейчас Сараево блокирует, по всей видимости, из-за давления с американской стороны реализацию проекта по строительству газопровода из Сербии в Республику Сербскую. Москва и Баня-Лука обсуждают вопрос строительства ветки газопровода из Сербии в Республику Сербскую (речь идет о перемычке от «Балканского потока» — продолжения трубопровода «Турецкий поток») для поставок российского газа.

«Однако параллельно готовится проект по строительству газопровода, идущего из Хорватии в город Мостар (Босния и Герцеговина). И мы против него ничего не имеем, но мы заявили, что Республика Сербская одобрит строительство этого газопровода, если Сараево разрешит строительство нашего газопровода из Сербии. Решение по этому вопросу мы ожидаем в ближайшие пару месяцев», — добавил политик.

Но если с Сараево не удастся договориться, то есть запасной вариант, который будет реализован с «Газпромом». Речь идет о газификации Республики Сербской и строительстве двух газовых электростанций мощностью по 100 МВт.

«Так как Сербия и Босния и Герцеговина уже соединены между собой газопроводом, который проходит в районе Зворника, мы будем использовать существующий трубопровод, который мы модернизируем. По этому вопросу мы ожидаем встречу с российскими партнерами в ближайшее время», — сообщил Радован Вишкович.

Босния и Герцеговина состоит из двух образований (энтитетов) — из хорвато-мусульманской Федерации Боснии и Герцеговины и Республики Сербской. Кроме того, между ними расположен округ Брчко, который находится под международным управлением. В системе государственного управления пропорционально представлены три основных народа: босняки (принявшие ислам славяне), хорваты (католики) и сербы (православные). У каждого энтитета есть собственные конституция, органы законодательной, исполнительной и судебной власти.

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«Ожидаем, что подпишем договор о долгосрочных поставках газа из РФ до конца 2023-го»