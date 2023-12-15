«До финала Кубка Гагарина с удовольствием дойду»

Уходящий 2023 год стал крайне успешным для хоккейного вратаря Никиты Серебрякова. Сначала он стал главным творцом сенсационного выступления владивостокского «Адмирала». Клуб с одним из самых маленьких бюджетов в КХЛ впервые с 2017 года вышел в плей-офф. А там выиграл серию у уфимского «Салавата Юлаева» (4:2) и стал первым в истории чемпионата коллективом с Дальнего Востока, сумевшим пройти один раунд. Во втором раунде «моряки» дали бой будущему финалисту Кубка Гагарина казанскому «Ак Барсу», проиграв серию лишь по итогам шести матчей (2:4).

В итоге Серебряков был признан лучшим вратарём КХЛ сезона 2022/2023. После чего в качестве основного голкипера сыграл за сборную России в её серии майских матчей в регионах. А в октябре 27-летний хоккеист перешёл в петербургский СКА, где сразу стал первым номером и помог армейцам из Северной столицы подняться в турнирной таблице после провального старта.

В декабре Никита принял участие в состоявшемся в Санкт-Петербурге Матче звёзд КХЛ, а на этой неделе вновь выступает за сборную России на проходящем там же Кубке «Первого канала». В интервью «Известиям» Серебряков объяснил секрет своего карьерного взлёта, рассказал о жизни в Питере, а также поделился впечатлениями от новой большой арены в Северной столице, открытой совсем недавно и ставшей самым вместительным хоккейном стадионом в мире (21,5 тыс. зрителей).

«Теперь надо договариваться, чтобы нам персональный приз выдали»

— Как вам новая арена в Питере, на которой проходил Матч звёзд КХЛ?

— Отличная! Большая арена. Думаю, ещё чуть-чуть её доработают, и на ней будет классная атмосфера.

— СКА пока ещё не переезжает на неё — нынешний сезон будет доигрывать в старом «Ледовом дворце». А вы бы хотели уже сейчас оказаться на новой арене?

— Честно говоря, как-то об этом не думал даже. От нашего мнения тут ничего не зависит. Если нам скажут сюда переезжать, мы переедем. Если нет, то будем играть и тренироваться в «Ледовом». Там тоже для нас всё прекрасно сделано. Поэтому мы никуда не спешим.

— Что для вас было наиболее интересным на прошедшем Матче звёзд КХЛ в Санкт-Петербурге?

— Думаю, весь второй день этого Матча звёзд. И конкурсы были интересные, и красивые буллиты, что для вратарей хорошо, поскольку мы хоть чуть-чуть подвигались. А в первый день толком ничего не делали и замёрзли во время Мастер-шоу (улыбается). А потом пришлось выходить и играть сам матч — чуть-чуть тяжеловато было. Гораздо легче, когда выходишь играть уже разогретым. Поэтому интереснее был второй день, когда мы сам Матч звёзд играли уже после активного участия в конкурсах в рамках Мастер-шоу.

— Какой из конкурсов больше всего понравился?

— Наверное, буллиты. Было интересно посмотреть, что выдумают бросавшие ребята в плане исполнения. Тем более у меня ещё и сын трёхлетний вместе со мной вышел на лёд и выступил во время буллитов. Даже отбил один из бросков (смеётся) — два дня его к этому готовил. Так что теперь надо договариваться, чтобы нам персональный приз выдали за это.

— Вы уже два месяца живёте в Санкт-Петербурге. Насколько привыкли к городу?

— Да в принципе хорошо живу. Уже адаптировались, полноценно переехали с семьёй, перевезли все вещи. Дома обжились. И в целом много чего знаем, много где были и отдохнули в городе.

— Есть любимые места?



— В «Охта-Парке» мне понравилось. Там свежий воздух и красиво. Погуляли там с ребёнком, покатались на коньках. Может, съездим туда ещё раз.

— Какие-то культурные места посещали?

— Честно говоря, пока нет. Если у нас с семьёй появляется выходной, то мы хотим больше дома отдохнуть. Поэтому пока больше дома или куда-то на природу выезжаем.

— Насколько психологически по-другому играется в топ-клубе уровня СКА, от которого, в отличие от «Адмирала» и «Торпедо», всегда требуют только первые места?

— Могу сказать, что и у Леонида Григорьевича (Тамбиева, главного тренера «Адмирала». — «Известия») каждая игра была только на победу. Поэтому мне не привыкать играть в таком режиме. Самое главное — выиграть. И делать всё для того, чтобы победить. И зачем лишний раз о чём-то думать, накручивать себя, переживать? Просто нужно делать своё дело, а там уже будь что будет.

— То есть по одинаковому воспринимается борьба за чемпионство со СКА и борьба за выход в плей-офф с «Адмиралом»?

— Нет, конечно. Здесь, в Питере, совершенно другие задачи, совершенно другое отношение. Но для меня ментально главное об этом не думать. Я стараюсь абстрагироваться от всех этих разговоров и качественно делать свое дело.

«Это мы ещё посмотрим, вызовут ли меня в сборную»

— Ваш переход из «Адмирала» в СКА фактически растянулся на полгода. Ещё весной ряд СМИ говорили о переезде Никиты Серебрякова в Питер как о свершившемся факте, но в итоге вы продлили на год контракт с Владивостоком и только в октябре перешли в СКА за денежную компенсацию. Почему не ушли весной?

— Не знаю. Так случилось. Тут ведь от меня ничего не зависит. Я был связан контрактом с «Адмиралом».

— Он как раз весной истекал. Могли не подписывать новый.

— Ну и что дальше? Пришлось бы либо ждать, что перекупят права на меня, либо ещё что-то. Я ведь был ограниченно свободный агент. Поэтому чего-то ждать не было смысла. А в «Адмирале» мне дали хорошие условия. Я подписал новый контракт. Готовился к сезону, как обычно. И не ждал, что что-либо случится и права на меня кто-то перекупит. Хотя некоторые пишут, что я уже был мысленно на переходе в предсезонку и в начале нынешнего сезона. Но это всё неправда. Если посмотреть мои последние матчи за «Адмирал» прошедшей осенью, то я максимально выкладывался. Каждую игру старался помочь команде. Потом получил повреждение, и как-то так получилось, что не всегда мог выходить на лёд. А дальше вы знаете, снова проявил интерес СКА и случился переход.

— Весной ваш переход в СКА считали свершившимся фактом ещё и потому, что работавший с вами в прошлом сезоне в «Адмирале» Юрий Ключников уже в апреле перешёл в петербургский клуб. Работа с ним в Северной столице отличается от той, что была во Владивостоке?

— Да нет. Мы просто делаем с ним так же свою работу, как и раньше. Вот и всё. Друг друга мы уже знаем. Прекрасно понимаем, кто как работает. И не придумываем ничего нового. Зачем придумывать велосипед, когда всё и так работает?

— Всё-таки в СКА достаточно широкая ротация вратарей, даже с вашим приходом вас часто сажают на лавку или вообще не вносят в заявку на отдельные матчи. В «Адмирале» вы играли постоянно, если не было травм или слишком сильно не уставали.

— В Питере всё-таки другие задачи. Но даже тут я довольно много играю. Уже 21 игру провел за два месяца. Не сказал бы, что это мало. Да, есть ротация, но это тренерский штаб решает, когда кому выходить на лёд. В «Адмирале» тоже ротировали нас. Может быть, не так, как в СКА, но в целом я доволен своим нынешним игровым временем. Всё в рабочем режиме.

— Как будете выдерживать жёсткий график этого сезона? Уже второй год подряд в КХЛ всего одна пауза на Матч звёзд и Кубок Первого канала, но вы в обоих этих мероприятиях участвуете, то есть отдохнуть получится уже только по окончании плей-офф.

— Мы же все профессионалы, а это наша работа. К тому же Матч звёзд КХЛ — это развлекательное мероприятие. Мы не настраивались всерьёз играть и рубиться, как это делаем в клубах и сборной. На Матче звёзд просто получали удовольствие. Дальше уже будем немножко готовиться к играм посерьёзней. Настрой на Кубок Первого канала максимальный. Мы всё-таки играем за сборную, защищаем честь страны — тут ты всегда найдёшь на это силы и эмоции. Даже если совсем не отдыхал. Это нормально.

— Но в этих условиях готовы доиграть сезон в КХЛ до самого конца, до седьмого матча финала плей-офф?

— С удовольствием!

— А потом ещё поедете со сборной по регионам, как делали это в мае нынешнего года?

— Ну, это мы ещё посмотрим, вызовут ли меня в сборную на тот момент. А до финала Кубка Гагарина с удовольствием дойду.

— Ещё в 2019 году у вас был момент, когда вы достаточно долго не играли из-за конфликта с тогдашним руководством «Адмирала», потом был не лучший период в «Торпедо». Казалось, что карьера ваша идёт под откос. За счёт чего за последние полтора года удалось сделать рывок до лучшего вратаря сезона КХЛ, перехода в СКА, вызовов в сборную?

— Были внешние факторы, которые мешали. Такие моменты могут случиться у каждого. Но слава Богу, всё это прошло. Перезагрузился, попал к тренерам, которые мне доверяли. Сначала к Александру Леонидовичу Андриевскому, когда во второй раз пришёл в «Адмирал». Он мне начал доверять. Потом то же самое делал Тамбиев. Опять же, здорово сработались с Юрием Викторовичем Ключниковым. Когда он пришёл в «Адмирал», мы сразу с ним проговорили всё, разобрались, как будем работать. И вроде всё получилось. Теперь вот работаем в Питере, где отличные условия, есть всё для того, чтобы бороться за самые высокие места. Главное, выполнять свою работу.