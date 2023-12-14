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Путин заявил о росте доли отечественных брендов на рынке на 30%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Доля российских брендов на отечественном рынке выросла на 30%. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе «Итогов года» 14 декабря.

«На нашем рынке внутри страны присутствие наших брендов выросло на 30 с лишним процентов. Этот процесс нельзя останавливать, он должен иметь системный характер. К этой работе надо привлечь не только федеральные структуры, но и региональные», — сказал он.

Путин призвал всячески способствовать продвижению региональных брендов, так как это существенным образом разнообразит российский рынок и сделает его более привлекательным для потребителя.

«У нас в регионах есть чем гордиться. Посмотрите на то, что производится в регионах. Надо это продвигать. Нужно, чтобы в каждом регионе была своя программа работы по поддержке малых и средних предприятий, по поддержке продвижения наших брендов», — добавил президент.

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Ранее, 7 декабря, премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал о запуске новой программы для дополнительной поддержки крупных инвестиционных проектов в условиях санкций. По его словам, для реализации этой цели институт развития ВЭБ.РФ начнет по упрощенной схеме предоставлять компаниям поручительства, объем которых может составить 200 млрд рублей.

3 ноября мэр Москвы Сергей Собянин продлил программу льготного кредитования для малого и среднего бизнеса. Он отметил, что это одна из самых востребованных мер поддержки. Ею могут воспользоваться предприниматели, деятельность которых связана с приоритетными отраслями. В том числе речь идет об IT, обрабатывающем производстве, инновациях, экспорте, социальном предпринимательстве и креативных индустриях.

«Итоги года с Владимиром Путиным» проводятся в формате прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. Прием вопросов россиян начался 1 декабря, call-центр продолжает работу и во время мероприятия. Свой вопрос можно задать, позвонив по бесплатному номеру 8 (800) 200-40-40, отправив SMS на номер 04040, или через форму на сайте moskva-putinu.ru.

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