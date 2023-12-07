Мишустин заявил о запуске новой программы поддержки крупных инвестпроектов

Правительство России запускает новую программу для дополнительной поддержки крупных инвестиционных проектов в условиях санкций. Об этом в четверг, 7 декабря, рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина.

«По поручению президента [России Владимира Путина] мы запускаем новую программу поддержки крупных инвестиционных проектов, которые способствуют достижению технологического суверенитета. Она предполагает повышение доступности заемного финансирования на реализацию предпринимательских инициатив стоимостью от 1 млрд до 20 млрд рублей», — поделился он.

Кроме того, по словам премьер-министра, для реализации этой цели институт развития ВЭБ.РФ начнет по упрощенной схеме предоставлять компаниям поручительства, объем которых может составить 200 млрд рублей.

Ранее, 10 октября, «Известия» выяснили, что в России с 2025 года введут промежуточную категорию для бизнеса — МСП+. Речь идет о компаниях, которые уже выросли из системы поддержки малых и средних предприятий, но еще не доросли до крупных, отметил глава Минэка Максим Решетников.

В России действует около 6,1 млн субъектов МСП, но подавляющую часть занимают микропредприятия (96%), поделилась статистикой доцент кафедры международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Г.В. Плеханова Анастасия Прикладова. Оставшиеся 4% приходятся на малые и средние компании, численность которых составляет 215,6 тыс. и 18,7 тыс. соответственно.