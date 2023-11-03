Мэр Москвы Сергей Собянин продлил программу льготного кредитования для малого и среднего бизнеса (МСП).

В своем Telegram-канале в пятницу, 3 ноября, чиновник отметил, что это одна из самых востребованных мер поддержки. Ею могут воспользоваться предприниматели, деятельность которых связана с приоритетными отраслями. В том числе речь идет об IT, обрабатывающем производстве, инновациях, экспорте, социальном предпринимательстве и креативных индустриях.

Собянин подчеркнул, что максимальная сумма кредита составляет 30 млн рублей, ставка составит 12,5% годовых, срок субсидии — один год, отмечает телеканал «360». Оформить льготный кредит на сумму до 5 млн рублей, не требующий залога, можно будет в формате онлайн, пишет НСН.

С момента запуска программы в 2020 году привлечь заемное финансирование по льготным ставкам смогли более 30 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, отмечает агентство городских новостей «Москва». Продолжение реализации программы позволит придать дополнительный импульс проектам импортозамещения и обеспечения технологического суверенитета отечественной экономики. У предпринимателей, которые получили льготные кредиты, рост выручки составляет более 20%, а налоговые поступления в бюджет превысили 25%, сообщает сайт aif.ru.

В августе Сергей Собянин рассказал, что с начала 2023 года власти столицы выделили свыше 19 млн рублей на поддержку малого и среднего бизнеса. Как уточняет «Москва 24», помощь получили более 2,5 тыс. предпринимателей. В этом году гранты начали выдавать на развитие городских ферм, их уже одобрили 11 компаниям.

В мае Собянин рассказал о грантах для производственных предприятий Москвы. Так, гранты в размере более 150 млн рублей на покупку и лизинг оборудования, а также на развитие своих проектов получат первые в этом году 46 столичных компаний.