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Собянин рассказал о грантах для производственных предприятий Москвы

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Фото: ТАСС/Игорь Онучин
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Гранты в размере более 150 млн рублей на покупку и лизинг оборудования, а также на развитие своих проектов получат первые в этом году 46 столичных компаний. Об этом 16 мая сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Среди них производители оборудования в сферах электроэнергетики, металлообработки, транспортной и городской инфраструктуры и других отраслях», — написал он в Telegram-канале.

В рамках программы поддержки производств столичные предприниматели могут компенсировать затраты на покупку или лизинг оборудования, а также на выплату процентов по кредитам. Возместить можно 50% расходов на оборудование российского производства и 35% стоимости импортного на сумму до 30 млн рублей.

Подать заявки на получение грантов можно до 19 мая.

В 2022 году средства получили 447 предприятий Москвы, общая сумма составила 1,4 млрд рублей.

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Ранее во вторник в Москве стартовал прием заявок на гранты для компаний и индивидуальных предпринимателей, организующих конференции, конгрессы, научные форумы и деловые встречи для бизнеса и молодежи. По данным столичной мэрии, грантом можно будет покрыть часть затрат на аренду помещений и оборудования, необходимого для организации мероприятий, которые пройдут с 29 мая по 1 ноября.

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