В Москве начался прием заявок на гранты в сфере делового и молодежного туризма
В Москве стартовал прием заявок на гранты для компаний и индивидуальных предпринимателей, организующих конференции, конгрессы, научные форумы и деловые встречи для бизнеса и молодежи. Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.
«Максимальный размер гранта составит 10 млн рублей. Сумма на конкретное событие будет зависеть от количества его участников и выполнения дополнительных критериев. Например, она увеличится, если мероприятие проведут в одной из столичных гостиниц или в программу включат экскурсию по Москве», — отметила Сергунина.
До 10 млн рублей готовы выделить на организацию форумов и конгрессов, рассчитанных на более чем тысячу человек. Если участников более 500, то можно получить до 7 млн рублей, если больше 250, то размер поддержки не превысит 5 млн рублей. Если мероприятие посетят свыше 100 человек, то предусмотрен грант в размере до 3 млн рублей.
По условиям программы, минимум 40% участников должны проживать в гостиницах города. Продолжительность деловой программы также влияет на величину компенсации (минимум — два дня).
По словам вице-мэра, грантом можно будет покрыть часть затрат на аренду помещений и оборудования, необходимого для организации мероприятий, которые пройдут с 29 мая по 1 ноября.
Заявки следует подавать не позднее чем за две недели до мероприятия. Рассмотрение займет восемь рабочих дней. Грант перечисляется после предоставления отчетных документов. На это организаторам дается 15 рабочих дней с момента завершения события.
Летом также начнется прием заявок на гранты для туроператоров, привлекающих в столицу путешественников старше 55 лет. Сумма поддержки будет зависеть от продолжительности тура, категории гостиницы и турпрограммы. Минимальный размер компенсации — тысяча рублей на человека.