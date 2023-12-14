Путин высказался о растущем национализме в мире

Президент РФ Владимир Путин считает, что в мире действительно наблюдается рост национализма. Об этом он сказал в ходе «Итогов года» 14 декабря.

Российский лидер отметил, что традиционные конфессии играют огромную роль во взаимоотношении между представителями разных религий.

«Последние исследования показывают, что 96% граждан России считают межконфессиональное согласие огромным преимуществом по сравнению с другими частями света. Традиционные конфессии вносят огромный вклад в взаимоотношение между разными представителями религий», — указал президент.

Путин указал на то, что исламофобия и антисемитизм — это реакция людей на несправедливость в обществе. По его словам, ситуация в секторе Газа обострила подобные настроения.

Помимо прочего он назвал русофобию одним из векторов борьбы, которая осуществляется против России.

«Да, в мире это есть. Мы у себя должны делать всё для того, чтобы ничего подобного у нас не возникало, и пресекать должны на корню любые попытки раскачать общество изнутри. Так и будем делать», — подчеркнул президент.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда радикальное палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

«Итоги года с Владимиром Путиным» проводятся в формате прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. Прием вопросов россиян начался 1 декабря, call-центр продолжает работу и во время мероприятия. Свой вопрос можно задать, позвонив по бесплатному номеру 8 (800) 200-40-40, отправив SMS на номер 04040, или через форму на сайте moskva-putinu.ru.