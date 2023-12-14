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Путин указал на попытки Запада переключить деятельность НАТО на Азию

Путин: Россия видит попытки Запада переключить деятельность НАТО на Азию
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Фото: REUTERS/Yves Herman
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Москва видит попытки Запада переключить деятельность НАТО на Азию. Об этом президент РФ Владимир Путин сказал 14 декабря в ходе «Итогов года», которые подводятся в формате прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, в московском Гостином Дворе.

Глава государства отметил, что уровень взаимодействия РФ и КНР беспрецедентной высокий. По его словам, в следующем году планируется достижение товарооборота между странами в $200 млрд.

«Мы развиваем отношения и в сфере инфраструктуры. И мосты строим, дороги. Мы работаем в высокотехнологичных областях вместе и будем дальше это делать. Значительный толчок в развитии наших отношений был дан по результатам визита в марте председателя КНР господина Си Цзиньпина. Мы договорились о том, что мы будем развивать отношения по восьми магистральным направлениям. Подписаны соответствующие документы. Правительства РФ и КНР активно включились в реализацию тех целей, которые были нами с моим другом, другом нашей страны, председателем Си Цзиньпином определены. Работа идет интенсивно, стабильно, надежно», — заявил он.

По словам Путина, российско-китайские отношения являются одним из существенных гарантов стабильности в мире.

«Мы видим, что происходит и вокруг России, и вокруг Китая. Видим попытки Запада переключить в сторону Азии деятельность НАТО, явно выходящую за рамки уставных целей этой организации. Что Североатлантическому блоку делать в Азии? Они создают новые военно-политические блоки в разном составе. Мы с Китаем ничего подобного не делаем. Да, мы сотрудничаем, и в военной области, и в экономической, и в гуманитарной, но мы никаких блоков не создаем, и наша дружба не направлена против третьих стран, она направлена на пользу нам самим», — заявил президент РФ.

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В ноябре официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что попытки США оказать давление на Россию и Китай бесполезны. Он указал, что Россия и КНР едины во мнении о недопустимости диктата в мировых делах.

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