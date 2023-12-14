Как работают магазины и банки 1 января 2024 года

Во время новогодних каникул большинство организаций и торговых точек в России закрыты. Однако продукты, деньги, лекарства и товары первой необходимости могут понадобиться уже в первый день нового года. Какие магазины и банки будут работать 1 января 2024 года, рассказывают «Известия».

График работы магазинов 1 января 2024 года

Закупиться в магазинах к новогодним праздникам можно вплоть до позднего вечера 31 января. В последний день уходящего года торговые точки работают до 22:00 или даже до 23:00. Для владельцев это самый прибыльный день в году, когда продажи бьют все рекорды. Однако уже 1 января многие из них закроются.

В праздничный день обычно не работают магазины бытовой техники и электроники «М.Видео», «Эльдорадо», «Ситилинк» и другие. Также практически всегда закрыты сети «Ашан», Глобус», «Леруа Мерлен». То же касается бутиков в торговых центрах и онлайн магазинов. В привычном для покупателей графике они начинают работать с 3 января.

Супермаркеты «Пятерочка», «Дикси», «Перекресток», «Лента» и «Магнит» в первый день нового года всегда открыты. Но с учетом низкой активности покупателей в утренние часы начать работу они могут позже обычного. Поэтому отправляться за покупками лучше после 10:00. Также стоит быть готовым к тому, что 1 января на полках могут отсутствовать некоторые продукты и товары из-за проблем с поставками и ажиотажного спроса в предпраздничные дни. Ограниченный ассортимент чаще всего наблюдается в сегментах наиболее популярных товаров.

Кроме того, в этот день продолжают работать дежурные аптеки и аптечные точки, где можно приобрести лекарства и другие медицинские изделия.

Обычно работа 1 января происходит по сокращенному графику. Узнать график работы продуктовых магазинов и аптек можно заранее на информационных стендах у входа либо в мобильном приложении или на сайте. Эта информация часто размещается за неделю до Нового года.

Какие банки работают 1 января 2024 года

Сведения о работе банков также появляются перед самыми праздниками, в конце декабря. Однако исходя из опыта прошлых лет, в новогодние каникулы большинство отделений банков закрыты. Работают 1 января только дежурные офисы по сокращенному графику. В них ведут прием физических лиц, корпоративным клиентам придется подождать окончания длинных выходных.

Такая практика существует практически у всех крупных российских банков — Сбербанка, ВТБ, Совкомбанка, Россельхозбанка, Альфа-Банка, Газпромбанка и других. Точную информацию о работе банка можно найти в разделе новостей на сайте или уточнить в службе поддержки.

При этом все банкоматы в праздники, которые в 2024 году продлятся с 1 по 8 января, будут функционировать. Ничего не поменяется в проведении операций онлайн. Переводы между своими счетами внутри банка и через Систему быстрых платежей (СБП) будут работать как обычно. Переводы же по реквизитам счета, скорее всего, задержатся. Деньги поступят на счет на несколько дней позже.

Платеж по кредиту или ипотеке, внесенный в любой из праздничных дней, спишется после их окончания, 9 января. Поэтому, чтобы не было просрочки, платежи лучше вносить заранее, за два-три дня до праздников.

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