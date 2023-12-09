Россиянам дали советы по экономии на новогодних застольях

Самый главный совет, как сократить расходы на праздничные застолья, — рассчитать количество приглашенных на праздник гостей, а также продумать меню новогоднего стола, поделился 9 декабря бренд-шеф сети кафе быстрого питания «Крошка Картошка» Сергей Михеев в разговоре с «Газетой.Ru».

«При этом важно закупать продукты не за день до мероприятия, а немного заранее — можно найти более выгодные предложения», — отметил эксперт.

Более того, Михеев добавил, что многие гипермаркеты проводят в декабре предновогодние акции, которые помогут сохранить бюджет.

Также специалист порекомендовал использовать те продукты, которые выращены или произведены в России.

«В последние несколько лет кафе и рестораны в России придерживаются этой стратегии и массово переходят на локальные продукты. Это помогает сократить расходы и поддерживает местных производителей», — уточнил он.

Михеев пояснил, что нет необходимости отказываться от экзотических овощей и фруктов, просто не стоит делать их основой новогоднего меню.

Вместо мясных или сырных деликатесов, а также морепродуктов эксперт рекомендовал подавать традиционные праздничные нарезки и фруктовые или овощные тарелки.

По словам Михеева, продумывать меню необходимо по принципу безотходного быта, чтобы несъеденные продукты не были выброшены по окончанию праздника.

Ранее, 6 декабря, эксперт дал советы по экономии на поездке в новогодние каникулы. В первую очередь он посоветовал планировать поездку заранее. Также необходимо обращать внимание на даты и рассмотреть в случае необходимости альтернативные варианты.