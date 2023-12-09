Реклама
Прямой эфир
Мир
В США сотрудникам посольства РФ отказали в почтении памяти советских солдат
Армия
Десантники ВС РФ сбили дрон ВСУ «Баба Яга» с помощью воздушного тарана
Мир
Не менее 310 палестинцев убиты за сутки в секторе Газа
Армия
Армия РФ поразила три украинские бригады на краснолиманском направлении
Мир
В КНДР назвали военную помощь Украине самоубийством
Армия
Группировка «Юг» уничтожила две украинские бронемашины и миномет
Мир
ХАМАС заявило о разрушении Великой мечети Газы из-за удара Израиля
Мир
В Израиле заявили о массовой сдаче в плен сторонников ХАМАС
Армия
Западная группировка ВС России отразила пять атак ВСУ на купянском направлении
Общество
Жога предрек поднятие боевого духа на СВО после выдвижения Путина в президенты
Общество
Синоптики спрогнозировали снег и до –14 градусов в Москве 9 декабря
Интернет и технологии
Смартфоны iPhone 15 Pro Max подешевели в России до 130 тыс.
Общество
Вильфанд спрогнозировал в Москве потепление с метелями с 11 декабря
Происшествия
На Алтае 34 человека самостоятельно выбрались из снежного плена
Происшествия
Два ребенка погибли при пожаре в Челябинской области

Россиянам дали советы по экономии на новогодних застольях

Бренд-шеф Михеев дал советы, как россиянам сэкономить на праздничных застольях
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Самый главный совет, как сократить расходы на праздничные застолья, — рассчитать количество приглашенных на праздник гостей, а также продумать меню новогоднего стола, поделился 9 декабря бренд-шеф сети кафе быстрого питания «Крошка Картошка» Сергей Михеев в разговоре с «Газетой.Ru».

«При этом важно закупать продукты не за день до мероприятия, а немного заранее — можно найти более выгодные предложения», — отметил эксперт.

Более того, Михеев добавил, что многие гипермаркеты проводят в декабре предновогодние акции, которые помогут сохранить бюджет.

Также специалист порекомендовал использовать те продукты, которые выращены или произведены в России.

«В последние несколько лет кафе и рестораны в России придерживаются этой стратегии и массово переходят на локальные продукты. Это помогает сократить расходы и поддерживает местных производителей», — уточнил он.

Михеев пояснил, что нет необходимости отказываться от экзотических овощей и фруктов, просто не стоит делать их основой новогоднего меню.

Вместо мясных или сырных деликатесов, а также морепродуктов эксперт рекомендовал подавать традиционные праздничные нарезки и фруктовые или овощные тарелки.

По словам Михеева, продумывать меню необходимо по принципу безотходного быта, чтобы несъеденные продукты не были выброшены по окончанию праздника.

Новогодние праздники – 2024: когда выходные, как отметить лучше всех
В 2024 году новогоднее торжество продлится десять дней

Ранее, 6 декабря, эксперт дал советы по экономии на поездке в новогодние каникулы. В первую очередь он посоветовал планировать поездку заранее. Также необходимо обращать внимание на даты и рассмотреть в случае необходимости альтернативные варианты.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023