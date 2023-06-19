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Новогодние каникулы в 2024 году пройдут с 1 по 8 января

Минтруд РФ: новогодние каникулы в 2024 году пройдут с 1 по 8 января
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Новогодние каникулы в 2024 году пройдут с 1 по 8 января. Об этом в понедельник, 19 июня, написала пресс-служба Минтруда России в Telegram-канале.

«Минтруд подготовил проект постановления о переносе выходных дней в 2024 году. Напоминаем! Нерабочие праздничные дни, совпадающие с выходными, переносятся на рабочий день», — говорится в сообщении.

В 2023 году 30 и 31 декабря выпадают на субботу и воскресенье, поэтому также будут нерабочими.

Согласно подготовленному проекту, россияне будут отдыхать с 23 по 25 февраля, с 8 по 10 марта, с 28 апреля по 1 мая, с 9 по 12 мая, 12 июня, с 3 по 4 ноября и с 29 по 31 декабря.

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Ранее, 17 июня, глава Минтруда Антон Котяков на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил «Известиям», что в ближайшее время Минтруд опубликует проект постановления, касающийся праздничных дней на следующий год. По его словам, ведомство постаралось сохранить баланс между новогодними и майскими праздниками, чтобы по-прежнему обеспечить новогодние каникулы.

В апреле Котяков заявил о готовности Минтруда к обсуждению переноса новогодних праздников на майские, если поступят такие предложения.

5 апреля депутат Госдумы Ярослав Нилов отметил, что обсуждение идеи длинных майских и коротких новогодних выходных ведется уже не первый год. Он заметил, что увеличение количества выходных является дополнительной нагрузкой на экономику страны, а также на граждан, которые зарабатывают сдельно.

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