Глава Минтруда сообщил о двух праздничных периодах в мае в 2024 году

В ближайшее время Минтруд опубликует проект постановления, который касается праздничных дней на 2024 год, об этом «Известиям» на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) сообщил глава Минтруда Антон Котяков.

По его словам, ведомство постаралось сохранить баланс между новогодними и майскими праздниками, чтобы по-прежнему обеспечить новогодние каникулы.

«У нас сейчас звучат призывы, чтобы сократить выходные на Новый год. Но так, как мы сейчас предлагаем, получается достаточно неплохо», — подчеркнул министр.

Котяков уточнил, что новогодние каникулы продлятся до 8 января, а в мае будет два праздничных периода — на 1 и 9 мая.

При этом, он обратил внимание, что 1 мая выпадает в 2024 году на среду, то есть без переносов мог бы быть один выходной день среди недели. Поэтому в ведомстве «концентрируют майские так, чтобы было удобно гражданам».

«Но точно могу сказать про 23 Февраля и 8 Марта, на которые придется по три выходных дня», — заключил он.

В апреле Котяков заявил о готовности Минтруда к обсуждению переноса новогодних праздников на майские, если поступят такие предложения.

Тогда же депутат Госдумы Ярослав Нилов отметил, что обсуждение идеи длинных майских и коротких новогодних выходных ведется уже не первый год. Он заметил, что увеличение количества выходных является дополнительной нагрузкой на экономику страны, а также на граждан, которые зарабатывают сдельно.