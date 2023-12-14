Политолог назвал цель вероятной встречи Зеленского и нового премьера Польши

Встреча президента Украины Владимира Зеленского и нового премьер-министра Польши Дональда Туска необходима обеим сторонам. Об этом 14 декабря «Известиям» заявил ведущий эксперт Российского института стратегических исследований, научный сотрудник Института славяноведения РАН Олег Неменский.

Накануне Туск, прибыв в Брюссель на саммит «Европейский союз – Западные Балканы», сообщил, что Киев попросил его встретиться с Зеленским. Польский премьер отметил, что «с большой радостью» поговорит с украинским лидером.

«Такая встреча, я думаю, просто необходима как Киеву, так и Варшаве. Зеленскому нужно налаживать отношения с новым правительством Польши. Соответственно, Туску, отвечающему за внешнюю политику, необходимо встретиться с руководством Украины для установления контакта, обсуждения актуальных вопросов. Здесь есть вполне понятная причина для звонков и для будущей встречи. Так что ничего удивительного в том, что налаживаются контакты, нет», — сказал Неменский.

Политолог отметил, что у Украины польское направление является приоритетным во внешней политике. Также, по его словам, новое правительство Польши будет стремиться показать, что оно эффективнее в украинском вопросе, чем предыдущее.

«Новая команда, естественно, будет склонна к каким-то новым инициативам, которые бы могли продемонстрировать и гражданам в Польше, и коллегам на Западе, что они в украинском вопросе более эффективны, чем предыдущее правительство. Конечно, любые идеи, инициативы должны быть согласованы с Киевом и обсуждены», — заключил он.

Накануне Туск был приведен к присяге президентом Польши Анджеем Дудой и стал новым премьер-министром страны.

12 декабря политолог Александр Асафов заявил «Известиям», что правительство Польши во главе с Туском пойдет по пути обретения суверенитета, что охладит отношения между Киевом и Варшавой.

В октябре в Польше парламентские выборы выиграла партия «Право и справедливость» с результатом 35,38%. Вошедшие в новый парламент оппозиционные партии «Гражданская платформа», «Третий путь» и «Новые левые» подписали коалиционное соглашение, сформировали большинство в сейме и утвердили кандидатуру Туска на пост главы правительства.