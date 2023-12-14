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Российские золотые резервы достигли рекордных показателей в $151,9 млрд

Золотые резервы России достигли рекордных $151,9 млрд благодаря ценам на металл
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Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
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Золотые резервы России достигли рекордных показателей в $151,9 млрд. Это произошло благодаря росту мировых цен на металл. Об этом в четверг, 14 декабря, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные Центрального банка (ЦБ).

Отмечается, что вложения России в золото в ноябре увеличились на 2,2%, составив при этом $151,9 млрд. В то же время в физическом выражении золотой запас сократился в ноябре на 16 т и составил 2315 т.

Помимо этого, отмечается, что предыдущий максимум был достигнут в октябре, он составил $148,7 млрд.

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17 октября министр финансов России Антон Силуанов рассказал, что в настоящий момент золотовалютные резервы (ЗВР) РФ хранятся в китайских юанях и в золоте. По его словам, выбирая валюту для хранения активов, нужно исходить из того, с какими странами ведется основная внешнеэкономическая деятельность и в какой валюте происходит товарооборот. Для России основные торговые партнеры — это восточные, юго-восточные и арабские страны.

В конце сентября стало известно, что российские золотые запасы по итогам 2022 года составили 2332 т — это рекорд за 21 год. Данные следуют из статистики Всемирного совета по золоту, которую проанализировали «Известия». Для сравнения, в 2000 году запасы драгметалла у РФ были всего 384 т.

По итогам прошлого года страна заняла пятое месте по объемам золотых резервов после США, Германии, Италии и Франции. По данным Центробанка, на 1 сентября международные резервы РФ составили $581,6 млрд, в том числе монетарное золото — на $144,7 млрд.

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