Российские золотые запасы по итогам 2022 года составили 2332 тонны — это рекорд за 21 год, следует из статистики Всемирного совета по золоту, которую проанализировали «Известия». Для сравнения — в 2000 году запасы драгметалла у РФ были всего 384 т.

По итогам прошлого года страна заняла пятое месте по объемам золотых резервов после США, Германии, Италии и Франции. По данным Центробанка, на 1 сентября международные резервы РФ составили $581,6 млрд, в том числе монетарное золото — на $144,7 млрд.



Рост геополитической напряженности на фоне конфликта между Россией и странами Запада привел к пересмотру валютных рисков многими национальными регуляторами, сказал аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин. Хранение резервов в разных защитных активах, к каким относится золото, снижает вероятность обесценивания, изъятия и других проблем, пояснил он.



«Целенаправленное создание значительных запасов драгметалла означает, что страна большое количество денег тратит не на свое развитие, а складывает их в кубышку. Довольно часто власти так поступают, когда видят для себя рост геополитических рисков», — заявил эксперт.



Дополнительным поводом увеличения золотого запаса России стало ожидание вероятного появления единой валюты стран БРИКС, которая будет обеспечена драгметаллом, отметил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.



С начала года стоимость золота выросла примерно на 8%. 20 сентября оно торговалось по $1963 за унцию против $1800 в конце 2022 года.



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Запас прочный: Россия накопила рекордный объем золота в резервах