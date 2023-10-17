Силуанов назвал основные активы золотовалютных резервов РФ

В настоящий момент золотовалютные резервы (ЗВР) РФ хранятся в китайских юанях и в золоте. Об этом 17 октября рассказал министр финансов России Антон Силуанов в беседе с корреспондентом «Известий» Виктором Синеоком.

«Сегодня наши резервы хранятся в юанях, в золоте. Базовые два актива. Думаю, в текущий момент это наиболее надежный актив для хранения золотовалютных резервов», — заявил он.

Силуанов также добавил, что, хотя часть ЗВР России и хранится в долларах, доступа к ней нет, так как все долларовые активы страны заморожены.

По его словам, выбирая валюту для хранения активов, нужно исходить из того, с какими странами ведется основная внешнеэкономическая деятельность и в какой валюте происходит товарооборот. Для России основные торговые партнеры — это Восточные, Юго-Восточные и Арабские страны. В валютах этих государств и стоит хранит ЗВР, считает глава Минфина.

Ранее, 12 октября, глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что текущая структура золотовалютных резервов Центробанка (ЦБ) РФ позволяет купировать риски финансовой стабильности. Он отметила, что для этого существенно нарастили долю золота и юаня в ЗВР.

В конце сентября стало известно, что российские золотые запасы по итогам 2022 года составили 2332 т — это рекорд за 21 год. Данные следуют из статистики Всемирного совета по золоту, которую проанализировали «Известия». Для сравнения — в 2000 году запасы драгметалла у РФ были всего 384 т. По итогам прошлого года страна заняла пятое месте по объемам золотых резервов после США, Германии, Италии и Франции. По данным Центробанка, на 1 сентября международные резервы РФ составили $581,6 млрд, в том числе монетарное золото — на $144,7 млрд.

Как пояснил аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин, рост геополитической напряженности привел к пересмотру валютных рисков многими национальными регуляторами. Хранение резервов в разных защитных активах, к каким относится золото, снижает вероятность обесценивания, изъятия и других проблем, заметил он, добавив, что с начала года стоимость золота выросла примерно на 8%. 20 сентября оно торговалось по $1963 за унцию против $1800 в конце 2022 года.