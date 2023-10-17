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Силуанов назвал основные активы золотовалютных резервов РФ

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Фото: ТАСС/Донат Сорокин
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В настоящий момент золотовалютные резервы (ЗВР) РФ хранятся в китайских юанях и в золоте. Об этом 17 октября рассказал министр финансов России Антон Силуанов в беседе с корреспондентом «Известий» Виктором Синеоком.

«Сегодня наши резервы хранятся в юанях, в золоте. Базовые два актива. Думаю, в текущий момент это наиболее надежный актив для хранения золотовалютных резервов», — заявил он.

Силуанов также добавил, что, хотя часть ЗВР России и хранится в долларах, доступа к ней нет, так как все долларовые активы страны заморожены.

По его словам, выбирая валюту для хранения активов, нужно исходить из того, с какими странами ведется основная внешнеэкономическая деятельность и в какой валюте происходит товарооборот. Для России основные торговые партнеры — это Восточные, Юго-Восточные и Арабские страны. В валютах этих государств и стоит хранит ЗВР, считает глава Минфина.

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Ранее, 12 октября, глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что текущая структура золотовалютных резервов Центробанка (ЦБ) РФ позволяет купировать риски финансовой стабильности. Он отметила, что для этого существенно нарастили долю золота и юаня в ЗВР.

В конце сентября стало известно, что российские золотые запасы по итогам 2022 года составили 2332 т — это рекорд за 21 год. Данные следуют из статистики Всемирного совета по золоту, которую проанализировали «Известия». Для сравнения — в 2000 году запасы драгметалла у РФ были всего 384 т. По итогам прошлого года страна заняла пятое месте по объемам золотых резервов после США, Германии, Италии и Франции. По данным Центробанка, на 1 сентября международные резервы РФ составили $581,6 млрд, в том числе монетарное золото — на $144,7 млрд.

Как пояснил аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин, рост геополитической напряженности привел к пересмотру валютных рисков многими национальными регуляторами. Хранение резервов в разных защитных активах, к каким относится золото, снижает вероятность обесценивания, изъятия и других проблем, заметил он, добавив, что с начала года стоимость золота выросла примерно на 8%. 20 сентября оно торговалось по $1963 за унцию против $1800 в конце 2022 года.

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