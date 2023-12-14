Россияне рассказали об изменениях в жизни после прямых линий с Путиным

В преддверии прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным, которая состоится 14 декабря, корреспондент «Известий» Алексей Лазуренко рассказал, как изменилась жизнь россиян после предыдущих прямых линий.

В 2021 году обращение юной Малики Алиевой, для которой окном в мир является дисплей Брайля, попало на прямую линию президента. Тогда девочка и мечтать не могла об этом устройстве, однако активисты и волонтеры нашли спонсоров, которые купили Малике дисплей Брайля, а Путин в ходе прямой линии попросил внести дисплей в список средств реабилитации.

Благодаря обращению изменилась жизнь не только 15-летней девочки: в настоящее время доступ в интернет на языке слепых есть у всех российских детей со слабым зрением.

«Я очень счастлива, что Владимир Путин поддержал это, и я очень счастлива, что каждый ребёнок теперь сможет приобрести ту вещь, которую он не мог приобрести раньше, это просто не передать словами, насколько я счастлива», — поделилась Малика.

Еще одна история началась с видеоролика, который коммунальщики Пскова прислали главе государства два года назад. Они пожаловались президенту, что вода из питавшего город источника оставляет осадок на всем — от фильтров очистных сооружении до чайников и утюгов. Теперь в городе строится станция по очистке и смягчению воды, и уже скоро она будет запущена в работу.

Светлана Култыгина из Краснотурьинска тоже обратила внимание президента на свою проблему, в результате чего газовая труба теперь подходит к каждому дому поселка. Увидев свое обращение в прямом эфире, в другом результате она и не сомневалась.

«Раз президент взялся наш — значит, всё будет. И вот получилось все. После того как случилась прямая линия, у нас, можно сказать, городок ожил, то есть вложены средства хорошие, проведена вода», — отметила женщина.

Кроме того, в Воздвиженском под Уссурийском совсем скоро появится новая школа. Ту, что показывали местные жители Путину, была в аварийном состоянии. А в коррекционной школе в Новокузнецке, состояние которой также оставляло желать лучшего до обращения к президенту, сделан капитальный ремонт. Теперь внук Елены Калининой, которая пообщалась с главой государства в ходе прямой линии, будет учиться в логопедических кабинетах с новейшим оборудованием.

«Буквально тут же, на следующий день, началась реконструкция. Чуть меньше года, его полностью переоборудовали», — рассказала жительница Новокузнецка.

Прямая линия меняла даже структуру исполнительной власти. После одной из них у каждого федерального округа появились свои кураторы в правительстве. Еще одним результатом обращений к Путину является челябинское метро: запустить подземные трамваи удалось только после распоряжения президента, хотя эта идея родилась еще в 1990-х годах.

За все прямые линии и ежегодные пресс-конференции глава государства провел в прямом эфире больше 123 часов и ответил почти на 2 тыс. вопросов простых граждан и журналистов. Сейчас, когда форматы объединили, журналистам придется еще активнее бороться за возможность поднять свою тему.

Так, журналистка телеканала «Юнион» из Донецка Алена Морозова намерена спросить у президента об условиях жизни региона после окончания спецоперации. А главный редактор запорожского телеканала «Таврия» Сергей Кончев собирается на встречу с Путиным впервые.

«Мы хотим вопрос самый популярный от жителей области задать президенту, какую-то проблему у жителей Херсонской области решить», — отметил он.

Ранее в этот день «Известиям» рассказали в Кремле, что поступило уже более 2 млн вопросов от граждан. Обращения участились после того, как Путин объявил о намерении участвовать в предстоящих президентских выборах. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин лично выберет вопросы для прямой линии.

Прием вопросов россиян для прямой линии и большой пресс-конференции с президентом начался утром в пятницу, 1 декабря. Вопросы можно задать, позвонив по бесплатному номеру 8 (800) 200-40-40 или отправив SMS на номер 04040. Можно также воспользоваться формой на сайте moskva-putinu.ru. Кроме того, в этом году станет доступно приложение для смартфонов.

«Итоги года» совместят в себе прямую линию и большую пресс-конференцию. Они являются самым мощным социологическим опросом, позволяющим гражданам донести свою позицию до руководства страны. Президент выслушивает вопросы, жалобы граждан и по ходу дает поручения ответственным лицам.

В 2022 году Кремль не проводил прямую линию с главой государства. В последний раз мероприятие состоялось онлайн 30 июня 2021 года. Тогда Путин ответил на 68 вопросов.