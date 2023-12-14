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В Гостином Дворе в Москве готовятся к прямой линии с Путиным

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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В Гостином Дворе в Москве заканчиваются приготовления к «Итогам года» с президентом России Владимиром Путиным. Это мероприятие 14 декабря объединит прямую линию с итоговой пресс-конференцией.

«Сразу на подходе к Гостиному Двору повышенные меры безопасности. Улица Варварка перекрыта для обычного автотранспорта. Здесь же стоят полицейские кордоны. Люди собираются в две очереди», — рассказал корреспондент «Известий» Антон Золотницкий.

Первыми очередь в Гостиный Двор заняли сотрудники, которые будут отвечать за работу площадки: гримеры, работники гардероба, специалисты по видео, осветители и многие другие.

«Пока внутрь пускают только маленькими группами. Причем на каждом рубеже сверяют паспорт и аккредитационный бейдж. Так что можно понять: процесс не быстрый. Мы прошли за первое ограждение, но впереди ждет еще одна совсем немаленькая очередь», — рассказал Золотницкий.

Всего на «Итогах года» смогут присутствовать 600 журналистов. Ожидается, что кто-то из них придет в яркой одежде или с плакатами, чтобы привлечь к себе внимание и получать возможность задать вопрос.

В фокусе внимания президента: что изменилось после прямой линии с Путиным
Какие поручения были реализованы после пресс-конференции с главой государства

Ранее в этот день «Известиям» рассказали в Кремле, что поступило уже более 2 млн вопросов от граждан. Обращения участились после того, как Путин объявил о намерении участвовать в предстоящих президентских выборах. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин лично выберет вопросы для прямой линии.

Прием вопросов россиян для прямой линии и большой пресс-конференции с президентом начался утром в пятницу, 1 декабря. Вопросы можно задать, позвонив по бесплатному номеру 8 (800) 200-40-40 или отправив SMS на номер 04040, можно также воспользоваться формой на сайте moskva-putinu.ru. Кроме того, в этом году станет доступно приложение для смартфонов.

«Итоги года» совместят в себе прямую линию и большую пресс-конференцию. Они являются самым мощным социологическим опросом, позволяющим гражданам донести свою позицию до руководства страны. Президент выслушивает вопросы, жалобы граждан и по ходу дает поручения ответственным лицам.

В 2022 году Кремль не проводил прямую линию с главой государства. В последний раз мероприятие состоялось онлайн 30 июня 2021 года. Тогда Путин ответил на 68 вопросов.

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