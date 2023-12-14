Российские галереи организовали новую ярмарку современного искусства
На ярмарке современного искусства |catalog| более 30 галерей собрали работы более чем 180 художников. Мероприятие стартует 15 декабря в историческом здании 1903 года на Пятницкой улице в Москве, известном как типография Сытина, узнали «Известия».
На каждом стенде будут представлены произведения минимум одного молодого художника. Но есть и произведения известных авторов — Эрика Булатова, Владимира Дубосарского, Леонида Тишкова и других.
Стоимость работ — от нескольких тысяч рублей до €68 тыс. Большинство работ оцениваются в сотни тысяч рублей.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий» в четверг, 14 декабря, в 10:00
Вошли в тираж: в типографии начала XX века открылась ярмарка |catalog|