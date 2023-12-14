Правительство попросили ужесточить контроль за импортной обувью

Кабмин попросили ужесточить контроль за импортом обуви, уделив особое внимание границе с Казахстаном, откуда поступает большое количество фальсификата. Речь идет как о подделках брендовой продукции, так и той, что продается под видом изделий из кожи.

Кроме того, сенаторы предлагают наделить Федеральную таможенную службу (ФТС) полномочиями по изъятию продукции, не соответствующей российским требованиям.



Такие рекомендации в адрес кабмина были направлены председателем комитета Совета Федерации (СФ) по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеславом Тимченко. «Известия» ознакомились с документом.



Как пояснили «Известиям» в верхней палате парламента, с инициативой таких предложений в СФ обратился Российский союз кожевников и обувщиков, обеспокоенный количеством фальсификата на рынке.

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Подметки не годятся: кабмин просят пресечь фальсификат импортной обуви