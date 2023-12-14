Подметки не годятся: кабмин просят пресечь фальсификат импортной обуви

Кабмин попросили ужесточить контроль за импортом обуви, уделив особое внимание границе с Казахстаном, откуда поступает большое количество фальсификата. Речь идет как о подделках брендовой продукции, так и той, что продается под видом изделий из кожи. Бизнес настаивает на том, чтобы власти РФ провели переговоры с коллегами из соседней республики и обсудили сложившуюся ситуацию. Сенаторы предлагают наделить ФТС полномочиями по изъятию продукции, не соответствующей требованиям. Эксперты считают, что с введением маркировки подделок стало гораздо меньше, однако каналы для ввоза нелегального товара остаются.

Небезопасная продукция

Сенаторы просят правительство ужесточить контроль за ввозом обуви в Россию, они также предлагают наделить Федеральную таможенную службу (ФТС) полномочиями по обязательному изъятию этого товара, если он не соответствует требованиям законодательства и является фальсификатом. Такие рекомендации в адрес кабмина были направлены председателем комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеславом Тимченко. «Известия» ознакомились с документом.

Как пояснили «Известиям» в верхней палате парламента, с инициативой таких предложений в СФ обратился Российский союз кожевников и обувщиков, обеспокоенный количеством фальсификата на рынке.

— У России самая большая сухопутная граница с Казахстаном — 7 тыс. км. Поэтому через нее идет сегодня основная масса фальсификата, контроль за которым очень слабый. Из тысячи машин, которые ввозят к нам импортную обувь, проверку проходят единицы. И если выясняется, что машина идет с подделкой, то ее сегодня, к сожалению, не арестовывают, а отправляют обратно, — пояснила «Известиям» гендиректор союза Александра Андрунакиевич.

По ее словам, поскольку граница очень длинная, нет никакой гарантии, что уличенная в фальсификате продукция не будет завезена с другого погранконтроля.

— В Сибирь и на Урал поступают большие объемы такого контрафакта. Есть информация, что доля такой продукции после введения маркировки снижается, но, по оценкам производителей, она остается достаточно высокой, — отметила она.

Как уточнила Александра Андрунакиевич, речь идет как о подделках обуви известных брендов, так и о продукции низкого качества, которую пытаются продать под видом кожаных изделий.

Именно поэтому еще одним предложением, которое поддержали сенаторы, стал запрет на законодательном уровне понятий «экокожа», «веган-кожа», «экомех», «веганская кожа».

— Мы предлагаем, чтобы Россия и Казахстан провели переговоры и совместно навели порядок в этой сфере, — подчеркнула она.

В пресс-службе кабмина сообщили, что документ из Совета Федерации поступил в правительство.

В ФТС «Известиям» уточнили, что таможенные органы продолжают принимать меры по пресечению оборота контрафактной (поддельной) продукции, изъятию и уничтожению в соответствии с административным и уголовным законодательством РФ.

— За 10 месяцев этого года таможенными органами выявлено 3,3 млн единиц контрафакта, — пояснили в пресс-службе.

В октябре 2023-го заместитель руководителя ФТС Елена Ягодкина сообщила, что количество контрафакта на российском рынке, выявленного таможенной службой, резко выросло в 2022 году (было обнаружено 8,2 млн единиц фальсификата. — «Известия») одновременно с введением параллельного импорта, однако в этом году ситуацию удалось нормализовать. Она сообщила, что сейчас роста контрафактной продукции нет.

Такая вот карусель

По словам директора по контрольно-надзорной деятельности ЦРПТ Антона Гущанского, контрафакт в обуви в России с момента введения маркировки снизился на треть — с 15% в 2019 году до 10,3% во втором полугодии 2022 года.

— Растут объемы легального производства и легальных продаж. Что важно, уровень контрафакта и подделок в обуви не начал расти даже в условиях моратория на проверки после ухода иностранных брендов и запуска механизма параллельного импорта. При этом злоумышленники, пользуясь упрощенным порядком трансграничного перемещения внутри ЕАЭС, могут ввезти нелегальный товар или декларировать товар как транзитный через территорию РФ, но разгружать его внутри России, — пояснил эксперт.

По его словам, чтобы препятствовать таким ситуациям по маркированным товарам, у ФТС и Роспотребнадзора уже есть доступ в систему маркировки, они активно используют ее в работе.

— В частности, мобильные группы ФТС проверяют товар и убеждаются, что он пересек границу легально, если же маркировки нет — товар ввезен с нарушением закона. Но и продать такой товар в легальной рознице без маркировки тоже не получится, а для Роспотребнадзора отсутствие маркировки тоже становится основанием для проверок, изъятия товара и штрафов, — убеждены в ЦРПТ.

При этом Антон Гущанский согласен с тем, что усиление контроля в отношении транзитных товаров могло бы дополнить существующие меры.

— В частности, эффективными могут быть электронные транспортные пломбы и внедрение дополнительных индикаторов риска, которые могут стать основанием для проверок, для органов власти на основе данных системы маркировки, — пояснил эксперт.

По его словам, еще одним механизмом противодействия контрафакту должна стать национальная маркировка обуви, которая с 1 февраля 2024 года в Казахстане будет распространяться на все такие товары. Она будет интегрирована и с российской системой. Таким образом, препятствие перемещению контрафакта будет создано с обеих сторон границы, считает Антон Гущанский.

Это мнение разделяет зампред общественного совета при Роспотребнадзоре, глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов.

— Благодаря появлению маркировки обуви объем контрафактной продукции на рынке постоянно сокращается, а выявлять ее стало гораздо проще. Это подтверждают данные и ФТС, и Роспотребнадзора, но перекрыть полностью нелегальные потоки не удается. Хотя всем сегодня очевидно, что есть основной канал — это граница с Казахстаном, — пояснил эксперт.

По его словам, есть одна нерешаемая проблема: когда фура с таким фальсификатом заходит в Россию, ФТС его не изымает, хотя факт выявления такого товара фиксируется статистикой.

Машина просто разворачивается и едет на другой участок границы, и так эта каруcель продолжается до тех пор, пока ей не повезет попасть в Россию. Поэтому вроде выявляемость контрафакта находится на высоком уровне, но контрафакт на рынке присутствует, резюмировал Олег Павлов.