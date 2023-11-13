Думы овечном: в стране появится знак качества «Шерсть России»

В стране хотят ввести новый знак качества «Шерсть России», выяснили «Известия». В Совфеде считают, что это позволит минимизировать число фальсифицированной продукции на отечественном рынке. В Минпромторге поддерживают инициативу и уже думают, как ее реализовать. Там говорят, что случаи жалоб на несоответствие заявленного состава продукции реальному участились, что негативно влияет на цены и ожидания потребителей. Правда, «Знак качества» — это система добровольной сертификации, поэтому говорить о массовом ее влиянии на продукцию трудно. Между тем в Ассоциации легкой промышленности оценивают долю фальсификата из шерсти на российском рынке примерно в 20%.

Зачем нужен знак качества шерстяных изделий

Новый знак качества, который пока планируют ввести, имеет условное обозначение «Шерсть России». Такие рекомендации Минпромторгу, Роспотребнадзору и другим заинтересованным ведомствам направил Совет по вопросам агропромышленного комплекса и природопользования при Совфеде (документ есть в распоряжении «Известий»).

Такой знак должен в первую очередь подтверждать наличие шерстяного сырья в готовых изделиях — в одежде, ткани и так далее. Согласно планам совета, это снизит число фальсифицированной продукции на отечественном рынке. В Совфеде также предлагают контролировать качество готовых изделий из шерстяного сырья, в том числе продаваемых онлайн: речь идет об их соответствии заявленному составу.

Случаи обращений в Минпромторг на несоответствие заявленного состава продукции реальному участились, рассказали «Известиям» в пресс-службе ведомства. Такое положение дел напрямую негативно влияет на ценообразование и ожидания потребителей.

— Мораторий на проведение плановых проверок для компаний и индивидуальных предпринимателей отчасти сработал в пользу недобросовестных участников рынка, — считают в министерстве.

Ведомство поддерживает инициативу о появлении в стране знака качества таких изделий: стандартизация и разработка системы подтверждения наличия шерстяного сырья «окажет положительный эффект на качество готовой продукции и будет способствовать повышению спроса на него».

— Предполагается несколько вариантов проработки обозначенного вопроса: разработка системы добровольной сертификации со стороны производителей или введение национальных стандартов для продукции с шерстью, — подчеркнули в пресс-службе Минпромторга.

В РФ широко используется система маркировки и соответствия товаров. Одним из самых известных остается российский «Знак качества». Он выдается на три года и присваивается лучшей продукции, которая соответствует как стандартам качества, так и требованиям по уровню локализации производства не ниже 90%. По данным Роскачества на август 2023 года, такой знак присвоен более 260 товарам из 48 регионов страны. При этом получение такой сертификации добровольное, поэтому отследить, как меняется доля подделок в той или иной отрасли, не представляется возможным.

К слову, доверие россиян к подобным отметкам на продукции достигает 76%, а рост продаж товаров после получения знака качества превышает 20%. Примечательно, что такие компании автоматически получают еще одну марку — «Сделано в России», что позволяет им нанести на продукцию еще «птичку», окрашенную в триколор.

Справка «Известий» Существуют и другие знаки, обозначающие соответствие отраслевым или региональным требованиям качества. Поэтому у многих регионов уже есть свои обозначения. Например, «Сделано на Кубани», «Продукт Башкортостана», «Сделано на Дону», аналогичная программа реализуется и в столице.

Какие проблемы есть на рынке шерсти

Лидеры по производству шерсти в России — Дагестан, Карачаево-Черкесская Республика, Ставропольский край и Калмыкия. Регионы готовы реализовать пилотные проекты полного цикла глубокой переработки отечественной овечьей шерсти, отмечают в Совете по вопросам АПК и природопользования при Совфеде.

Там добавляют, что развитию отрасли препятствует несколько факторов. Так, затраты на производство шерсти превышают закупочные цены на сырье. Способы маркировки и упаковки устарели, что негативно отражается на качестве продукта: сырье засоряется гудроном, масляной краской или полипропиленом. Также нет системы контроля его качества. И наконец, в целом российские шерсть, пряжа и ткани неконкурентоспособны.

Сейчас сертификация шерсти в РФ носит добровольный характер и проводится не всегда по международным требованиям, из-за этого на рынке появляются всевозможные фальсификаты (отечественные и импортные), объяснил «Известиям» исполнительный директор Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности Игорь Ульянов. Он оценивает фактическую долю подделки на российском рынке как минимум в 20–23%. Причем это касается и готовых, и промежуточных изделий (полуфабрикат), и самого сырья.

— Ассортимент готовых изделий из шерсти или с присутствием шерсти насчитывает очень много наименований, включая, например, ткани и одежду. Соответственно, фальсификаты имеют место по всему ассортименту этих изделий, — сказал Илья Ульянов.

По его словам, в ближайшее время планируется открытие в РФ нескольких лабораторий по сертификации мытой шерсти согласно международным стандартам. В первую очередь речь идет об объектах в Забайкалье и Калмыкии. Эксперт считает необходимым создать в стране «цивилизованный рынок шерсти», где она будет торговаться по аукционным или биржевым правилам. Кроме того, он настаивает на создании системы сертификации этого сырья по международным стандартам.