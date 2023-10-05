Карта тары: клеймо на стеклянных бутылках хотят сделать обязательным

Совфед рекомендует кабмину обязать изготовителей стеклотары ставить клеймо на своих бутылках для борьбы с нелегальным оборотом алкоголя. Об этом говорится в проекте решения СФ по итогам парламентских слушаний бюджета на ближайшую трехлетку, выяснили «Известия». В скором времени документ направят в правительство. Такая мера позволит при изъятии нелегального алкоголя проследить, в бутылки какого завода он разливался, уверены в СФ. Соответствующий законопроект на эту тему застрял в Госдуме на стадии второго чтения с 2021 года. Его могут рассмотреть в декабре 2023-го, но в администрации президента высказали замечания к документу.

Знак качества

Сенаторы предлагают правительству РФ внести изменения в российское законодательство и закрепить требование о маркировке стеклянной тары идентификатором завода-изготовителя, а также предусмотреть ответственность за отсутствие такого клейма. Это следует из проекта рекомендации по итогам прошедших 3 октября в Совфеде парламентских слушаний по теме бюджета на ближайшие три года. Документ есть в распоряжении «Известий».

Проект рекомендации принят сенаторами за основу и будет официально направлен в кабмин. Инициатива обязать заводы клеймить стеклотару предполагает, что так получится легализовать цикл от производства бутылки до потребления алкогольной продукции покупателем.

По словам первого зампреда комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Сергея Рябухина, отсутствие требований к заводам — изготовителям стеклотары, а также ответственности за нелегальные поставки продукции, по сути, узаконивает противоправные действия по производству и розливу подпольного алкоголя. В случае реализации инициативы даже потребителю будет понятно: бутылка без клейма от завода говорит о контрафакте, добавил сенатор в беседе с «Известиями». Кроме того, маркировка бутылок упростит работу правоохранительных органов.

— Допустим, люди в массовом порядке отравились. Правоохранители берут бутылку и начинают расследование. Они проводят различные анализы, крошат бутылку в порошок. И по составу определяют, на каком заводе она сделана. У нас уходят недели. Зачем мы усложняем процедуру контроля? Нанесение клейма на бутылку делает эту процедуру полностью прозрачной, — заметил он.

«Известия» направили запрос в МВД с просьбой оценить инициативу.

Рябухин отметил, что введение такого обязательства для заводов не приведет к удорожанию производства бутылок. С ним согласны в Ассоциации производителей стеклянной тары, которая поддерживает инициативу сенаторов. Там подчеркивают, что добросовестные заводы-изготовители уже сейчас маркируют продукцию. Соответствующий ГОСТ на производство бутылки существует, но носит добровольный характер.

Для нанесения клейма на стеклотару не нужно переоборудовать линии и вносить изменения в технологический процесс, поэтому новые правила не приведут к удорожанию производства бутылки, сказал «Известиям» президент Союза производителей алкогольной продукции Игорь Косарев.

Судьба законопроекта

В начале 2021 года Госдума приняла в первом чтении законопроект, который обязывает заводы клеймить всю стеклотару, производимую на территории России. Документ предполагает, что информация о таком обозначении будет вноситься в федеральный реестр, который позволит идентифицировать изготовителя тары. Но до настоящего момента законопроект так и не был рассмотрен во втором чтении. Он включен в примерную программу работы Госдумы на декабрь 2023 года.

В пояснительной записке к законопроекту, соавтором которого выступил в том числе сенатор Рябухин, сказано, что сейчас производители стеклянной потребительской тары не имеют стимула наносить на бутылки маркировку, которая позволяла бы их идентифицировать. Более того, в действующем законодательстве нет ответственности за изготовление тары для нелегальных производителей спиртного. В комплексе это позволяет заводам делать бутылки для контрафактного алкоголя, который остается одним из источников массовых отравлений граждан.

В профильном думском комитете по экономической политике уточнили, что законопроект не выносится на второе чтение из-за «системных замечаний» со стороны правительства и государственно-правового управления президента РФ (ГПУ).

При этом основные замечания касаются противоречия нормам ЕАЭС, которые запрещают устанавливать дополнительные требования к стеклотаре, объяснил «Известиям» председатель комитета Максим Топилин. Кроме того, возможность вторичного использования бутылок не даст достичь результатов законопроекта.

«В законодательстве РФ и в законопроекте не предусмотрено каких-либо ограничений на продажу стекольными заводами стеклянной потребительской тары, на которую нанесено клеймо, как и на ее последующую перепродажу. Соответственно, сам по себе факт обнаружения стеклянной тары с клеймом завода у незаконнного производителя алкогольной продукции не будет служить доказательством ее производства заводом именно в целях передачи производителям контрафактного алкоголя», — говорится в заключении ГПУ (есть в распоряжении «Известий»).

В администрации президента также отмечают, что законопроект не исключает возможности использовать для производства контрафакта бутылки, которые произведены до вступления в силу законопроекта и ввезены с территории государств-членов ЕАЭС. Кроме того, Минпромторг отмечает, что реализация законопроекта поставит российских производителей стеклотары в неравное положение с иностранными изготовителями продукции, добавили в ГПУ. Там также опасаются, что требование о маркировке бутылок коснется и тары, не предназначенной для розлива алкоголя. Речь идет о кувшинах, вазах, графинах, банках, таре для сока и воды, консервов.

«Известия» обратились в Минпромторг, Минфин и Минэкономразвития с просьбой оценить инициативу сенаторов.

Незамедлительное наказание

В Союзе производителей алкогольной продукции, который участвовал в разработке законопроекта, утверждают, что в случае перепродажи бутылки бутлегером санкции на стеклозавод накладываться не будут. Наказать его смогут только по решению суда и уполномоченных органов. Его вина может считаться доказанной, если на территории завода обнаружат бутылки без клейма или со знаком другого завода. Это также касается случаев, если у изготовителя бутылок обнаружили стеклотару с идентификатором, не внесенным в реестр.

— Выявление на нелегальном производстве бутылки с обозначением (клеймом) какого-либо завода-производителя не повлечет за собой незамедлительных санкций, а послужит лишь поводом для проведения расследования со стороны правоохранительных органов для выяснения, кому и при каких обстоятельствах партия с данной стеклотарой была отгружена, — пояснил «Известиям» президент союза Игорь Косарев.

Он также добавил, что законопроект вводит запрет на поставки только алкоголя в стеклянной потребительской таре без клейма, в отношении других видов продукции такие ограничения не устанавливаются.

В случае принятия законопроекта правоохранители получат право конфисковывать потребительскую тару без необходимой маркировки: это можно будет сделать в рамках уже действующей ст. 15.12 КоАП («Производство или продажа товаров, в отношении которых установлены требования по маркировке»). За такое нарушение грозит штраф для юрлиц до 300 тыс. рублей и конфискация самой продукции.